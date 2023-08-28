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Объем торгов армянским драмом на Мосбирже вырос в 55 раз

Объем торгов армянским драмом на Мосбирже вырос в 55 раз по итогам июля
Помимо юаня на валютных торгах в России растут обороты драмов, лир и тенге, рассказали на Мосбирже. Но торги рупиями и дирхамами запустить по-прежнему не получается
Казахстанский тенге/Рубль KZT/RUB ₽20,598 -0,54% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽13,049 +0,59% Купить
Узбекский сум/Рубль UZS/RUB ₽78,900 +0,68% Купить
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Объем торгов драмом, лирой и тенге на Московской бирже вырос в разы, рассказал журналистам директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

В июле объем торгов в паре драм/рубль вырос в 55 раз по сравнению с тем же отчетным периодом 2022 года, в паре лира/рубль — в 12 раз, а в паре казахстанский тенге / рубль — в шесть раз.

Лидирующей по объемам валютной парой на рынке спот сейчас является юань/рубль. «Юань становится новым долларом. Действительно объемы торгов юанем постоянно растут и составляют уже около 43% в объеме торгов спот валютного рынка», — привел данные Титов.

При этом ситуация с рупиями и дирхамами, торги которыми ранее планировала организовать Мосбиржа, пока остается неопределенной. «Рупия, к сожалению, не является свободно конвертируемой валютой, и для того, чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии. Мы ведем диалог на эту тему, окончательного решения нет», — уточнил Титов. Похожая ситуация, по его словам, складывается и с дирхамом.

Биржа ждет притока иностранцев

Клиенты из ЕАЭС (кроме России в союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и Таджикистана в январе—июле увеличили объем торгов валютой на спотовом (поставка актива сейчас) рынке в России на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал также Титов. Сейчас на валютном рынке в России работают 37 клиентов из ЕАЭС, уточнил он (российских участников больше 400. — РБК). Но на их операции на рынке спот приходится порядка 3%, привел оценку Титов.

«В ближайшем будущем мы планируем привлекать в качестве прямых участников торгов и нерезидентов за пределами ЕАЭС. Соответствующий закон уже принят, но еще необходим выход постановления правительства, которое определит список дружественных стран», — рассказал Титов. В середине июля Минфин представил список из 44 юрисдикций, участники из которых (банки и брокеры) смогут напрямую торговать валютой в России. В него вошли страны СНГ, ряд стран Персидского залива, а также крупнейшие торговые партнеры России — Китай, Индия и Турция. Но пока этот перечень не утвержден окончательно.

Что изменилось на торгах золотом

На рынке драгоценных металлов объем торгов вырос в 3,6 раза, рассказал Титов. В январе—июле 2022 года он составлял $54 млрд, а в этот же период 2023 года — уже $194 млрд. Рост этого сегмента во многом связан с интересом розничных инвесторов к золоту, отметил топ-менеджер Мосбиржи.

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«Инвесторы ищут возможности сохранения своих средств, вложения в альтернативные активы, кроме акций, облигаций и валюты. В данном случае золото выступает как вечная ценность. Управляющие компании, например, создают фонды для инвесторов, привязанные к золоту, и формируют свои фонды на нашем рынке драгоценных металлов. Таким образом общий интерес инвесторов подстегивает развитие этого рынка. В настоящее время объем торгов на рынке драгметаллов составляет около $28 млн в день», — объяснил Титов.

«Второй аспект роста объемов торгов золотом состоит в том, что часть компаний, банков держали в своих портфелях золото как альтернативу долларовой позиции. Они продавали этот инструмент по мере роста цены, высвобождая ликвидность для каких-то своих целей, сделок, а частные клиенты, другие корпорации, наоборот, формировали квазидолларовую позицию (через покупку золота), поскольку использовать сам доллар в инвестиционных целях сегодня затруднительно», — добавил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

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