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Bloomberg узнал о застрявших в России $400 млн дивидендов компаний Индии

Bloomberg: в России застряли дивиденды индийских компаний на $400 млн
Индия также столкнулась с проблемами при покупке нефти выше установленного Западом потолка цен, однако найдет способ расплатиться за поставки, пишет Bloomberg
BRENT BRENT $79,46 +1,34%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индийские энергетические компании не могут получить дивиденды на сумму $400 млн от своих активов в России, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Министерства нефти Индии.

Государственные компании страны, в том числе ONGC, имеют доли в российских нефтяных и газовых месторождениях, но дивиденды от этих активов не выплачиваются из-за тупиковой ситуации, которая связана с санкциями США и ЕС в отношении российского финансового сектора, говорится в заметке.

Индия также столкнулась с проблемами при покупке российской нефти выше ценового потолка, установленного странами G7, отмечает агентство. В то же время неназванный чиновник заявил, что Нью-Дели найдет способ оплатить поставки.

В конце 2022 года страны G7, ЕС, Австралия и Швейцария начали применять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Россия ответила на лимит запретом на поставки странам, которые его применяют.

В начале апреля Reuters со ссылкой на неназванных трейдеров и собственные расчеты писал, что цена на российскую нефть Urals превысила установленный лимит.

После начала военной операции России на Украине и западных санкций против Москвы Индия резко увеличила закупки российской нефти. По оценке вице-премьера Александра Новака, в 2022 году экспорт в эту страну вырос в 22 раза.

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Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Индия решила соблюдать санкции против России и придерживаться потолка цен. Официальных заявлений на эту тему индийское правительство не делало. Позднее источник Reuters в Министерстве нефти страны заявлял, что Индия не подписывала с западными странами никаких соглашений о соблюдении потолка и не обязана покупать нефть только по цене ниже лимита. В то же время собеседники Bloomberg сообщали, что сделки по покупке нефти из России дороже $60 за баррель блокируют индийские банки.

Теги
Индия дивиденды Россия санкции потолок цен на нефть
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