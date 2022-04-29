Сбербанк вслед за ВТБ снизит ставки по ипотеке после решения ЦБ
Сбербанк с 1 мая снизит ставки по ипотеке по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Теперь ставки будут начинаться от 13,9%, сообщает пресс-служба банка.
«Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 до 1 п.п.», — сказано в сообщении.
Решение принято на фоне понижения Банком России ключевой ставки до 14% годовых, уточнили в Сбербанке.
Ранее 29 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 14%. Основным аргументом в пользу смягчения политики стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это происходит «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», отметили в Банке России.
Сразу после решения ЦБ банк ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке на 3 п.п., до 13,9%. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 13,9%, уточнили в банке.
За месяц это уже второе снижение. В начале апреля на внеплановом заседании регулятор снизил ставку с рекордных 20 до 17%.
Помимо этого ЦБ дал первый с начала военной спецоперации России на Украине прогноз по инфляции на 2022 год. По его оценке, она составит 18–23% «с учетом проводимой денежно-кредитной политики», а затем снизится до 5–7% в 2023 году и лишь в 2024-м вернется к цели в 4%.