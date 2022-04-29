Банк России снизил ключевую ставку до 14%

На фоне замедления роста цен ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п. — до 14% годовых. Однако, по его оценке, в этом году инфляция может достичь 23%

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Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 14%, говорится в сообщении регулятора. Это второе подобное решение за месяц. В начале апреля на внеплановом заседании регулятор снизил ставку с рекордных 20 до 17%.

Впервые с начала российской военной операции на Украине Банк России дал прогноз по инфляции на этот год. По его оценке, она составит 18-23% «с учетом проводимой денежно-кредитной политики», а затем снизится до 5-7% в 2023 году и только в 2024 году вернется к цели в 4%.

Основным аргументом в пользу смягчения политики сейчас стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это происходит «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», указывает ЦБ. По данным Минэкономразвития, в период с 16 по 22 апреля недельный рост цен составил 0,25%, неделей ранее — 0,2%. Эти значения ниже инфляционных пиков первой половины марта, когда недельный рост цен составлял более 2%. В годовом выражении к 22 апреля инфляция ускорилась с 17,62 до 17,7%.

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», — говорится в релизе ЦБ.

Снижение ставки не стало для рынка неожиданностью. После внепланового снижения до 17% председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что регулятор готов рассматривать дальнейшее смягчение на ближайших заседаниях. Впрочем, аналитики, опрошенные РБК, предполагали, что регулятор выберет шаг в 2 п.п. в рамках нового раунда понижения ключевой ставки, то есть снизит ее до 15%. Такого же мнения придерживались и участники консенсус-прогноза Bloomberg.

«Мне кажется, это (решение ЦБ. — РБК) — реакция на укрепление рубля, которое на рынке наблюдается последние недели, достаточно быстрое», — сказала в эфире телеканала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Кроме того, совершенно очевидно, что сейчас необходимо поддерживать кредитование».

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Ключевым аргументом в пользу снижения ставки собеседники РБК называли улучшение инфляционных ожиданий населения. Согласно последнему опросу, уровень ожидаемой населением инфляции в апреле снизился с 18,3% месяцем ранее до 12,5%. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отмечал, что улучшение этого показателя во многом было эмоциональным — россияне положительно отреагировали на укрепление рубля. Это подтверждает и сам Банк России: в релизе он отмечает снижение инфляционных ожиданий, однако подчеркивает, что высокие и незаякоренные ожидания могут усилить действие проинфляционных факторов.

Опрошенные РБК аналитики указывали, что нынешнее решение ЦБ — не последнее, но в дальнейшем темп снижения ставки может замедлиться. К концу года ключевая ставка может составить 10–12%, говорила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что Банк России будет действовать более решительно и доведет ставку до 10% уже к июлю.