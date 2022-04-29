ЦБ дал первый официальный прогноз по глубине рецессии

Банк России обнародовал первый официальный прогноз по экономике в условиях жестких санкций. ВВП вернется к росту только в 2024 году, а в 2022–2023 годах может упасть на 8–12,7%. Импорт снизится не так сильно, как предполагалось

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Экономический спад в России фактически продлится два года: в 2022 году реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023 году — на 0–3%, следует из нового базового прогноза Банка России, размещенного 29 апреля. Только в 2024 году будет возможен рост экономики на 2,5–3,5%.

Снижение ВВП в основном будет связано с факторами на стороне предложения, то есть перебоями в производстве, нарушениями цепочек поставок, снижением импорта в страну, объясняет Банк России. Внутригодовая динамика в будущем году позволяет ожидать, что в 2023 году «российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки».

Прогноз ЦБ по 2022 году близок к неофициальным проектировкам Минэкономразвития, о которых на этой неделе сообщали «Ведомости», — минус 8,8%. Однако ЦБ смотрит пессимистичнее на 2023 год, в котором Минэкономики ждет роста ВВП на 1,3%.

Потребительские цены вырастут на 18–23% к декабрю 2022 года, но к концу следующего года инфляция замедлится до 5–7%, следует из прогноза ЦБ.

ЦБ также дал прогноз по динамике внешней торговли и текущего счета (Банк России и Федеральная таможенная служба приостановили ежемесячную публикацию статистики по экспорту и импорту). Хотя профицит текущего счета все-таки обновит рекорд в 2022 году на уровне $145 млрд (после $122 млрд в 2021-м), он окажется существенно ниже, чем не так давно прогнозировали независимые экономисты. Потенциально положительное сальдо текущего счета может достигнуть $200–250 млрд в этом году, сообщал РБК в начале апреля со ссылкой на Институт международных финансов (IIF) и «Ренессанс Капитал». Такие ожидания исходили из продолжения экспортных поставок российской нефти по высоким ценам, а также существенного сжатия импорта на фоне санкций и добровольного прекращения сотрудничества с Россией со стороны ряда западных компаний.

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ЦБ по-прежнему считает, что импорт в Россию из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений будет снижаться быстрее, чем экспорт из страны. Так, по 2022 году ожидается сокращение экспорта на 17–21%, а импорта — на 32,5–36,5%. Однако как объем экспорта, так и объем импорта за 2022 год все же будут выше, чем недавно прогнозировалось в традиционном опросе ЦБ среди макроэкономистов: соответственно, $505 млрд (товары и услуги) против $484 млрд в опросе ЦБ и $321 млрд против $266 млрд в опросе.

Среднюю цену нефти Urals по 2022 году Банк России прогнозирует на уровне $75 за баррель (с учетом дисконтов, с которыми продается российское сырье). Банк России отмечает, что предприятия уже начали «постепенное изменение страновой и товарной структуры экспорта и импорта за счет поиска новых поставщиков и рынков сбыта», однако все еще испытывают значительные затруднения в производстве и логистике. Из прогноза ЦБ не ясно, каков его взгляд на возможность санкционных ограничений в отношении экспорта российской нефти (страны ЕС обсуждают такие варианты), однако, судя по цифрам, прямое эмбарго не закладывается в ожидания.