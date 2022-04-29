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Финансы ,  
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ВТБ снизит ставки по ипотеке после решения ЦБ

Минимальная ставка по ипотеке составит 13,9%, сообщили в ВТБ. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 17 до 14%
ВТБ VTBR ₽0,0202 +5,65% Купить
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

ВТБ с 30 апреля снизит ставки по ипотеке на 3 п.п., минимальная ставка составит 13,9% и будет действовать как для новостроек, так и для вторичного рынка, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Эта минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 13,9%.

Те, кому одобрили кредитные заявки по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях, добавили в пресс-службе банка.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Ранее 29 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 14%. Основным аргументом в пользу смягчения политики стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это происходит «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», отметил ЦБ.

За месяц это уже второе снижение. В начале апреля на внеплановом заседании регулятор снизил ставку с рекордных 20 до 17%.

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Помимо этого ЦБ дал первый с начала военной спецоперации России на Украине прогноз по инфляции на 2022 год. По его оценке, она составит 18–23% «с учетом проводимой денежно-кредитной политики», а затем снизится до 5–7% в 2023 году и лишь в 2024-м вернется к цели в 4%.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
ВТБ Ипотека ставки по ипотеке
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

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