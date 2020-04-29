Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

Данные оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах россиян выставили на продажу. По уверению продавца, в базе 12 млн записей — с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. Утечку могла допустить одна из МФО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя, — в большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — подчеркнул представитель маркетплейса.

Пользователями «Юником24» являются две трети заемщиков в пробнике, происхождение оставшейся трети контактов компании неизвестно. «Такое различие позволяет предполагать, что утечка произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация», — отмечают в маркетплейсе. При оформлении заявки на кредит «Юником24» просит указать Ф.И.О. и актуальный номер телефона, остальные персональные данные известны лишь самой МФО, которая отвечает на заявку пользователя, пояснил его представитель маркетплейса. Корреспондент РБК оставил заявку на кредит через «Юником24» — система просила, кроме Ф.И.О. и номера телефона, указать также паспортные данные и дату рождения. Сайт пропускал дальше при введении ложных цифр, при этом в серии и номере паспорта было достаточным проставить нули.