Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

На продажу выставлена база клиентов МФО с 1,2 млн записей, утверждает ее продавец. Она затрагивает не одну компанию, в частности, своих клиентов там обнаружили «Быстроденьги». По мнению экспертов, данные собраны из разных мест

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).

«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в пробнике были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года. Часть базы содержит неактуальные номера телефонов, уже не обслуживающихся или сменивших владельца. Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив часть «пробника» (100 записей) в сравнении с собственной базой, сообщили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам. «Например, совпадает Ф.И.О., но номер телефона отличается от указанного в нашей системе», — сказал Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta (в нее входят «Быстроденьги»).

В микрофинансовой компании «Займер» начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. Предварительные результаты показали, что утечки персональных данных из имеющейся базы клиентов МФК не происходило, тем не менее руководство компании обратилось в правоохранительные органы, сказал РБК ее представитель. «Микроклад» сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов. Остальные крупные МФО не ответили на запросы РБК.

«К сожалению, это не первый случай утечки, в декабре был похожий инцидент распространения базы данных якобы МФО. От текущей она отличалась набором информации, названием столбцов», — сообщил Грунтов.