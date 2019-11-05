Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

На специализированном форуме выставили на продажу данные владельцев кредиток Альфа-банка. В банке подтвердили утечку, заявив, что она затрагивает небольшое число клиентов и не создает угрозы для денег на счетах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу. Продавец, опубликовавший соответствующее объявление на одном из специализированных форумов, заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования». Объявление было опубликовано 31 октября, продавец зарегистрировался в этот же день, убедился РБК.

Какие данные продают

В бесплатном пробнике содержалось 13 договоров клиентов Альфа-банка и десять договоров клиентов «АльфаСтрахования». В договорах содержатся ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. По словам продавца, все договоры Альфа-банка, которые есть у него в распоряжении, оформлены в октябре, а выгрузка базы произошла 22 октября. Договоры, заключенные в «АльфаСтраховании», оформлены в один день — 8 мая 2019 года.

РБК проверил клиентов Альфа-банка. При попытке перевести им деньги через мобильное приложение по номеру телефона в 11 случаях из 13 имена, отчества и первые буквы фамилий в приложении совпали с теми, что указаны в договоре, у оставшихся двух номера телефонов к карте банка не привязаны. Дозвониться удалось до девяти клиентов: большинство из них, в том числе те, кого не удалось проверить через мобильное приложение, подтвердили, что недавно оформляли кредитную карту в Альфа-банке. Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту.

Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки не подтвердились. Часть договоров не содержит ФИО или номер телефона, еще в нескольких записаны ошибочные отчества и предмет страхования. Дозвониться удалось только по четырем номерам из десяти, никто из собеседников не смог в полной мере подтвердить информацию либо вовсе отказался говорить.