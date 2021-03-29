ВТБ предложил властям ввести преференции за «зеленое» финансирование

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
«ВР Альфа Марк» начинает маркировать пивную продукцию Пресс-релиз, 15:13 Как финансовой службе быстро принимать решения и корректировать их Pro, 15:03 UC Rusal продаст долю в медном активе Владимиру Потанину за $570 млн Бизнес, 15:00 Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж Общество, 15:00  Силовики изъяли документы в офисе клуба Премьер-лиги Спорт, 14:54 В драке таксистов в Новой Москве один человек погиб и двое пострадали Город, 14:51 МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко Политика, 14:49 Глава финкомитета Госдумы назвал цифровой рубль «высшей формой денег» Крипто, 14:48 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 14:46 В «Спартаке» отреагировали на сообщения о новом кандидате на пост тренера Спорт, 14:37 Lada Granta вошла в список самых дешевых автомобилей в мире Авто, 14:36 Infiniti отзовет автомобили в России для замены карданного вала Авто, 14:28 В Росгосцирке объяснили потасовкой слоних травмы у рабочего цирка Казани Общество, 14:26 Кремль сообщил детали видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном Политика, 14:23
Финансы ,  
0 

ВТБ предложил властям ввести преференции за «зеленое» финансирование

Госбанк предложил снизить нормативные риск-требования к инвестированию и кредитованию проектов с ESG-статусом. В России пока немного компаний, готовых брать на себя риски за экологию и качество управления
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ обсуждает с правительством послабления для банков, желающих заниматься «зеленым» финансированием — кредитованием и инвестициями в компании, работающие по принципам ESG (E — экология, S — социальная политика, G — управление).

«Сейчас на фоне пандемии, думаю, многие поняли, что экологическая обстановка — это такая же беда, может, еще похуже, и экологию надо спасать. Но нужно понимать: без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается. Я об этом с руководством правительства говорил. Должна быть четкая привязка. Государственное стимулирование», — сказал на встрече с журналистами президент ВТБ Андрей Костин. Он рассчитывает на «набор определенных инструментов [от ЦБ и правительства], которые банки смогут задействовать» для финансирования экологических проектов.

Как уточнили РБК в пресс-службе госбанка, ВТБ уже направил Минэкономразвития предложение установить для инструментов «зеленого» финансирования пониженный риск-вес в 50%. Надбавка влияет на объем сформированных резервов по кредиту и в конечном счете — на ключевые нормативы. В ВТБ считают, что послабления должны использоваться при расчете норматива достаточности собственных средств (Н1), а также максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных клиентов (Н6).

РБК направил запрос в Минэкономразвития. Представитель Банка России отказался от комментариев.

Как ESG-повестка стала популярной в России

ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий «устойчивого развития». Это вопросы защиты окружающей среды (управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (например, безопасности труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок).

Следование компанией принципам ESG отражается на ее инвестиционной привлекательности. Так, международное агентство MSCI ESG Research летом прошлого года снизило ESG-рейтинг «Норникеля» после инцидента с разливом топлива в Красноярском крае. А в конце 2020 года международный инвестфонд PIMCO отказался участвовать в размещении облигаций «Российских железных дорог» (РЖД) на 25 млрд руб., сославшись на значительную долю угля и нефтепродуктов в перевозках компании. ESG-риски также могут учитываться при предоставлении финансирования банками, хотя единых стандартов и подходов в России пока нет.

Путин поручил восстановить природу на средства штрафа «Норникелю»
Общество
Фото:nornickel.ru

Как сообщал «Коммерсантъ», в феврале Банк России создал рабочую группу по вопросам устойчивого развития и начал искать сотрудников со знанием ESG-тематики. А 2 марта президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать план мероприятий, чтобы снизить возможные риски бегства инвесторов из активов «с высокими климатическими рисками».

Нужны ли ESG-послабления банкам

Сейчас в нормативных актах ЦБ нет правил, как кредитные организации должны рассчитывать риски по займам компаниям с ESG-рейтингами или вложениям в «зеленые» проекты, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, предложение ВТБ предполагает заметное послабление для банков в части резервов.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Инструкция Банка России 199-И дает возможность участникам рынка относить качественных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к их кредитам риск-вес в 65%. У обычных корпоративных клиентов риск-вес еще выше —100%, напоминает Беликов. При расчете норматива достаточности собственных средств активы, взвешенные по риску, попадают в знаменатель: чем больше их величина, тем ниже показатель Н1. При расчете норматива Н6 риск-вес актива, наоборот, отражается в числителе: снижение этого параметра позволит банку выдать большую сумму «в одни руки», поясняет аналитик.

«Да, предлагаемое снижение риск-веса относительно велико. Но в моменте оно не привело бы к значимому высвобождению капитала, поскольку покрытие субъектов на российском рынке ESG-рейтингами пока небольшое. ESG-рейтинги есть у некоторых выпусков облигаций, но обычные непубличные заемщики еще не начали активно их получать», — заключает Беликов.

По данным Глобального альянса за устойчивые инвестиции (GSIA), которые привел РБК представитель ВТБ, доля фондов, учитывающих факторы ESG, от общих активов под управлением в различных регионах, составляла 4,8% в Европе и 25,7% в США на конец 2018 года. В Австралии этот показатель находится на уровне 63,2%, в Канаде — 50,6%, в Японии — 18,3%. «Из порядка $110 трлн публичных денег фондов в мире $40 трлн уже полностью подчиняют себя повестке ответственного финансирования», — сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
банки регулирование Банк России
Материалы по теме
Костин предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае»
Финансы
Чистая прибыль ВТБ в год пандемии оказалась на четырехлетнем минимуме
Финансы
Путин поручил восстановить природу на средства штрафа «Норникелю»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter