ВТБ предложил властям ввести преференции за «зеленое» финансирование

Госбанк предложил снизить нормативные риск-требования к инвестированию и кредитованию проектов с ESG-статусом. В России пока немного компаний, готовых брать на себя риски за экологию и качество управления

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ обсуждает с правительством послабления для банков, желающих заниматься «зеленым» финансированием — кредитованием и инвестициями в компании, работающие по принципам ESG (E — экология, S — социальная политика, G — управление).

«Сейчас на фоне пандемии, думаю, многие поняли, что экологическая обстановка — это такая же беда, может, еще похуже, и экологию надо спасать. Но нужно понимать: без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается. Я об этом с руководством правительства говорил. Должна быть четкая привязка. Государственное стимулирование», — сказал на встрече с журналистами президент ВТБ Андрей Костин. Он рассчитывает на «набор определенных инструментов [от ЦБ и правительства], которые банки смогут задействовать» для финансирования экологических проектов.

Как уточнили РБК в пресс-службе госбанка, ВТБ уже направил Минэкономразвития предложение установить для инструментов «зеленого» финансирования пониженный риск-вес в 50%. Надбавка влияет на объем сформированных резервов по кредиту и в конечном счете — на ключевые нормативы. В ВТБ считают, что послабления должны использоваться при расчете норматива достаточности собственных средств (Н1), а также максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных клиентов (Н6).

РБК направил запрос в Минэкономразвития. Представитель Банка России отказался от комментариев.