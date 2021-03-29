ВТБ предложил властям ввести преференции за «зеленое» финансирование

Как ESG-повестка стала популярной в России
ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий «устойчивого развития». Это вопросы защиты окружающей среды (управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (например, безопасности труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок).
Следование компанией принципам ESG отражается на ее инвестиционной привлекательности. Так, международное агентство MSCI ESG Research летом прошлого года снизило ESG-рейтинг «Норникеля» после инцидента с разливом топлива в Красноярском крае. А в конце 2020 года международный инвестфонд PIMCO отказался участвовать в размещении облигаций «Российских железных дорог» (РЖД) на 25 млрд руб., сославшись на значительную долю угля и нефтепродуктов в перевозках компании. ESG-риски также могут учитываться при предоставлении финансирования банками, хотя единых стандартов и подходов в России пока нет.
Как сообщал «Коммерсантъ», в феврале Банк России создал рабочую группу по вопросам устойчивого развития и начал искать сотрудников со знанием ESG-тематики. А 2 марта президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать план мероприятий, чтобы снизить возможные риски бегства инвесторов из активов «с высокими климатическими рисками».
Нужны ли ESG-послабления банкам
Сейчас в нормативных актах ЦБ нет правил, как кредитные организации должны рассчитывать риски по займам компаниям с ESG-рейтингами или вложениям в «зеленые» проекты, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, предложение ВТБ предполагает заметное послабление для банков в части резервов.
Инструкция Банка России 199-И дает возможность участникам рынка относить качественных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к их кредитам риск-вес в 65%. У обычных корпоративных клиентов риск-вес еще выше —100%, напоминает Беликов. При расчете норматива достаточности собственных средств активы, взвешенные по риску, попадают в знаменатель: чем больше их величина, тем ниже показатель Н1. При расчете норматива Н6 риск-вес актива, наоборот, отражается в числителе: снижение этого параметра позволит банку выдать большую сумму «в одни руки», поясняет аналитик.
«Да, предлагаемое снижение риск-веса относительно велико. Но в моменте оно не привело бы к значимому высвобождению капитала, поскольку покрытие субъектов на российском рынке ESG-рейтингами пока небольшое. ESG-рейтинги есть у некоторых выпусков облигаций, но обычные непубличные заемщики еще не начали активно их получать», — заключает Беликов.
По данным Глобального альянса за устойчивые инвестиции (GSIA), которые привел РБК представитель ВТБ, доля фондов, учитывающих факторы ESG, от общих активов под управлением в различных регионах, составляла 4,8% в Европе и 25,7% в США на конец 2018 года. В Австралии этот показатель находится на уровне 63,2%, в Канаде — 50,6%, в Японии — 18,3%. «Из порядка $110 трлн публичных денег фондов в мире $40 трлн уже полностью подчиняют себя повестке ответственного финансирования», — сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.