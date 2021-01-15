Белозеров сообщил о «звоночке» от инвесторов из-за перевозки угля

Перевозка угля и других грузов с углеродным следом несет риски для инвесторов в рамках новой экологической политики, заявил глава РЖД. Из-за этого фонд PIMCO не стал покупать облигации естественной монополии в 2020 году

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В конце 2020 года, когда РЖД размещали так называемые социальные облигации на 25 млрд руб., не все инвесторы смогли приобрести эти бумаги из-за новых экологических требований. Об этом гендиректор РЖД Олег Белозеров объявил 15 января, выступая на сессии «Зеленая энергия» Гайдаровского форума.

Топ-менеджер сообщил, что РЖД получили «записку» от международного инвестфонда PIMCO, у которого почти $2 трлн в управлении, следующего содержания: «Уважаемые «Российские железные дороги», вы очень интересная и привлекательная компания, но мы не сможем выкупить часть средств (облигаций. — РБК), хотя очень хотели бы, поскольку больше 50% вашего грузооборота — это карбоновый груз». «Согласно официальной статистике, 44% — перевозка угля, еще [некоторая доля] — перевозка нефтепродуктов», — пояснил Белозеров. Представитель РЖД не стал уточнять РБК, сколько PIMCO была готова вложить в бумаги российской естественной монополии. РБК направил запрос в PIMCO.

Глава РЖД назвал это очень серьезным звоночком для компании. «Теперь карбоновый след [касается] не [только тех, кто занят] в прямом производстве, а еще и тех, кто участвует в этом следе. Здесь нужно будет, вероятно, правительству с нами вместе давать оценку, как все участники процесса должны будут проводить анализ. <...> Для себя такую оценку будем делать», — пообещал он.

Белозеров также напомнил, что в 2020 году более 120 международных банков и инвесторов опубликовали декларации, что до 2023 года они принимают решение не инвестировать в угольные производства. «Это касается непосредственно только энергетического угля», — уточнил он.