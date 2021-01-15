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Белозеров сообщил о «звоночке» от инвесторов из-за перевозки угля

Перевозка угля и других грузов с углеродным следом несет риски для инвесторов в рамках новой экологической политики, заявил глава РЖД. Из-за этого фонд PIMCO не стал покупать облигации естественной монополии в 2020 году
Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

В конце 2020 года, когда РЖД размещали так называемые социальные облигации на 25 млрд руб., не все инвесторы смогли приобрести эти бумаги из-за новых экологических требований. Об этом гендиректор РЖД Олег Белозеров объявил 15 января, выступая на сессии «Зеленая энергия» Гайдаровского форума.

Топ-менеджер сообщил, что РЖД получили «записку» от международного инвестфонда PIMCO, у которого почти $2 трлн в управлении, следующего содержания: «Уважаемые «Российские железные дороги», вы очень интересная и привлекательная компания, но мы не сможем выкупить часть средств (облигаций. — РБК), хотя очень хотели бы, поскольку больше 50% вашего грузооборота — это карбоновый груз». «Согласно официальной статистике, 44% — перевозка угля, еще [некоторая доля] — перевозка нефтепродуктов», — пояснил Белозеров. Представитель РЖД не стал уточнять РБК, сколько PIMCO была готова вложить в бумаги российской естественной монополии. РБК направил запрос в PIMCO.

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Общество
Фото:Виктор Кручинин / ТАСС

Глава РЖД назвал это очень серьезным звоночком для компании. «Теперь карбоновый след [касается] не [только тех, кто занят] в прямом производстве, а еще и тех, кто участвует в этом следе. Здесь нужно будет, вероятно, правительству с нами вместе давать оценку, как все участники процесса должны будут проводить анализ. <...> Для себя такую оценку будем делать», — пообещал он.

Белозеров также напомнил, что в 2020 году более 120 международных банков и инвесторов опубликовали декларации, что до 2023 года они принимают решение не инвестировать в угольные производства. «Это касается непосредственно только энергетического угля», — уточнил он.

Топ-менеджер также сказал, что РЖД нацелены на декарбонизацию своей деятельности. «Мы идем к тому, чтобы сформировать в РЖД полноценную «зеленую» экономику, когда экологические мероприятия являются неотъемлемой частью всех процессов», — подчеркнул он. Компания планирует ежегодно расходовать на ESG-проекты (Environmental-social-governance, «ответственное инвестирование») по 40–50 млрд руб., говорилось в декабрьском обзоре Сбербанка по итогам презентации социальных облигаций РЖД. Доходность этих бондов с погашением в марте 2028 года была установлена на уровне 6,6%.

Привлеченные средства компания собиралась направить на финансирование или рефинансирование своих социальных проектов, в частности, связанных с транспортной инфраструктурой и ее доступностью, медициной, здравоохранением и образованием.

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Автор
Тимофей Дзядко
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