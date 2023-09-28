ВЭБ проведет четвертую реорганизацию и сократит до 600 сотрудников

ВЭБ.РФ планирует сократить до 600 человек в периметре своей группы в рамках четвертой за пять лет реорганизации, рассказали источники РБК. Госкорпорация сокращает расходы для фокуса на задачах «нового экономического цикла»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ВЭБ.РФ запускает четвертую за последние пять лет реорганизацию, по итогам которой может быть уволено до 600 сотрудников, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в компании, и подтвердил источник, близкий к ВЭБу.

«По итогам анализа не исключаем, что оптимизация коснется до 600 человек в периметре ВЭБ.РФ, то есть порядка 20% всей численности персонала, это порядка 2700 сотрудников», — рассказал один из источников РБК.

По его словам, цель реорганизации — сокращение расходов, «чтобы сфокусироваться на задачах нового экономического цикла при росте эффективности, а это повышение качества корпоративного управления и производительности».

«ВЭБ уже провел три этапа реорганизации, — напоминает источник. — Выдача кредитов и предоставление гарантий при соотношении к доле ВВП выросли с 2018 года почти в четыре раза. Стоимость управления активами — 0,7x, это ниже среднего по рынку».

Оба источника РБК говорят, что в отличие от трех предыдущих реорганизаций эта затронет не только ВЭБ.РФ, но и ее «дочек»: компании «ПроШкола», «ПроГород» и другие.

Представитель госкорпорации заявил РБК, что «в ВЭБе непрерывно идет мониторинг операционных процессов, для повышения эффективности».

С 2018 года, когда ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, в госкорпорации прошло уже несколько волн сокращений. Первая волна оптимизации, запущенная в том же году, сократила число сотрудников с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек в головной структуре ВЭБа. Затем ВЭБ запланировал сокращение штата еще примерно на 500 сотрудников. В 2019 году госкорпорация решила сократить еще около 2,5 тыс. сотрудников, причем не только в самом ВЭБе, но и в трех интегрируемых в головную организацию «дочках» — «ВЭБ Лизинге», «ВЭБ Сервисе» и «ВЭБ Капитале».

В 2020 году в интервью РБК Шувалов говорил, что ВЭБ сократит еще 10% сотрудников. Он подчеркивал, что это будет завершающий этап трансформации. ВЭБ изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. Сам Шувалов, по его словам, тоже пользуется личным автомобилем.

По итогам первого полугодия прибыль ВЭБ.РФ по РСБУ составила 35,7 млрд руб., говорилось в его сообщении. Отчетность по МСФО (как и полную по РСБУ) госкорпорация не раскрывает.

В 2021 году ВЭБ не заявлял об увольнениях, но сокращал зарплаты сотрудников. С ними подписали новые трудовые договоры, согласно которым размер мотивации устанавливается с учетом «дисконта» к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках. Систему оплаты привели к стандартам рынка после аудита должностей силами независимой консалтинговой компании, объясняли в ВЭБе. По данным РБК, зарплаты решили сократить на 20%, а размер выплат правлению — ограничить суммой 50 млн руб. в год.