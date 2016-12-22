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ВЭБ запланировал «вторую волну» сокращений сотрудников
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ВЭБ запланировал «вторую волну» сокращений сотрудников
Финансы, 18:12
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ВЭБ запланировал «вторую волну» сокращений сотрудников
Программа оптимизации штата сотрудников ВЭБа не завершится на доведении численности работников банка до 1 тыс. человек. В следующем году число сотрудников ВЭБа может сократиться до 500
Здание ВЭБа в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Внешэкономбанк, ранее объявивший о сокращении численности сотрудников с 1800 до 1 тыс. человек, продолжит оптимизацию штата в 2019 году, рассказали РБК два источника, знакомых с ситуацией в ВЭБе.

«В следующем году планируется оптимизация штата до 500 сотрудников», — сказал один из источников РБК. «Такой сценарий (сокращение численности сотрудников до 500) рассматривается», — подтвердил другой источник РБК, знакомый с ситуацией в ВЭБе.​ Источник в госкорпорации сообщил РБК о планирующемся продолжении кадровой оптимизации, но не назвал целевых показателей. 

В пресс-службе ВЭБа на запрос РБК ответили, что госкорпорация проводит комплексную внутреннюю трансформацию для повышения эффективности.  «Сокращаются избыточные функции, непрофильное имущество, проводятся мероприятия по оптимизации штатной численности», — перечислили в ВЭБе. 

«Подход к формированию команды — владение широким набором компетенций, экспертизой и высокая результативность сотрудников», — говорится в ответе ВЭБа. Для того, чтобы ВЭБ стал «самым эффективным инвестиционным институтом развития», он должен стать «более компактным, мобильным, ориентированным на высокие стандарты инвестиционной деятельности», объяснили в пресс-службе, не назвав целевых показателей программы кадровой оптимизации.

Новые топ-менеджеры ВЭБа

В мае ВЭБ возглавил Игорь Шувалов, ранее занимавший пост первого вице-премьера в правительстве. Пост первого зампреда госкорпорации занял экс-глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, посты зампредов — выходцы из аппарата правительства Юрий Газарян, Марина Романова и Константин Чагай. На пост зампреда, как ранее писал РБК, рассматривается кандидатура пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, а на пост главы «ВЭБ Капитала» (инвестподразделения ВЭБа) — глава департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов.

Согласно отчетности, ВЭБ в 2017 году потратил на выплаты сотрудникам 7,1 млрд руб., а вместе с социальными выплатами- 7,6 млрд руб. Расходы на вознаграждение членам правления составили 333 млн руб. (вместе с премиями — 757 млн руб.).

Как ранее писал РБК, сотрудники, которые покинут госкорпорацию в рамках «первой волны» оптимизации штата (сокращения до 1 тыс. человек) получат пять окладов, а также право на получение премии за 2017 год (если не получили ее к моменту увольнения) и первое полугодие 2018 года (если банк будет ее выплачивать). Источник РБК, близкий к ВЭБу, рассказывал, что глава госкорпорации Игорь Шувалов попросил всех руководителей подразделений подготовить предложения по оптимизации численности персонала.

ВЭБ объяснял сокращения тем, что намерен существенно поменять подход к бизнесу и проблемным активам, а некоторые функции внутри госкорпорации «могут стать избыточными для института развития».

Банк планируется сделать «ключевым инструментом» в реализации президентского майского указа. Также рассматривается вопрос о том, чтобы сделать ВЭБ платформой для институтов развития (Российского экспортного центра, агентства «Дом.РФ», Корпорации МСП, Фонда развития моногородов, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российской венчурной компании (РВК). На реализацию проектов, связанных с майским указом, ВЭБ будет просить у государства о выделении в ближайшие пять лет 1 трлн руб. — эти деньги нужны госкорпорации на субсидирование процентной ставки на реализацию инфраструктурных проектов, сообщало агентство Bloomberg. В меморандуме о финансовой политике ВЭБа есть оговорка, что в ближайшие 1-3 года госкорпорация может допускать отрицательные финансовые результаты по проектам, связанным с исполнением решений президента и правительства, имеющих государственное значение. В правительстве рассматривается вопрос о докапитализации госкорпорации.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ВЭБ
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