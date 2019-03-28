ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

ВЭБ.РФ определился с новой организационной структурой. В процессе оптимизации под сокращение попадают 2,5 тыс. человек, три «дочки» присоединятся к головной компании, Связь-банк уйдет в казну, а часть персонала переедет в Воронеж

Фото: вэб.рф

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

Треть из них уже сокращены: численность персонала самого ВЭБа после прихода Шувалова уменьшилась с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой источник в госкорпорации.

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

Оптимизировать до мая

В мае 2019 года оптимизация штата должна завершиться, заявил 26 марта Игорь Шувалов, не раскрывая деталей. «С 1 мая все сотрудники, которые остаются в рамках ВЭБа, получат подтверждения и приглашения на работу», — отметил он. «С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.