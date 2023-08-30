Шувалов доложил Путину о проекте создать компанию по кибербезопасности

Владимир Путин и Игорь Шувалов (Фото: kremlin.ru)

Госкорпорация ВЭБ.РФ намерена инвестировать в создание крупной компании в области кибербезопасности, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава компании Игорь Шувалов.

Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

Шувалов рассказал, что ранее нормативная база не стимулировала госкорпорацию участвовать в подобных проектах. Однако после постановления правительства, которое, по его словам, назвали «правом на риск», ВЭБ получил право «формировать портфель и отвечать за результат в целом по портфелю».

«Теперь мы имеем инструмент для того, чтобы инвестировать в создание высокотехнологичных холдингов и оперировать с лучшими игроками. В том числе сейчас у нас лежит на рассмотрении один из проектов по созданию крупной компании в области кибербезопасности», — рассказал Шувалов.

Кроме того, корпорация, уточнил Шувалов, имеет теперь возможность создавать «конгломерат, помогать инвесторам приобретать как малые и средние, так и крупные компании» в разных сферах бизнеса.

Проект постановления правительства на эту тему разрабатывало Минэкономразвития. Ведомство тогда предложило снять ограничения на возможность ВЭБа инвестировать в рискованные активы, в частности хай-тек-стартапы.

Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко рассказал тогда, что новый подход с наделением ВЭБа «правом на риск» предусматривает введение для оценки доходности или убыточности проектов портфельного подхода. Этот вариант допускает учет не только фактического результата вложений, но и «в среднем ожидаемого результата, как он мог быть оценен на момент совершения инвестиции».

На новую программу инвестиций предполагалось выделить 50 млрд руб. из капитала ВЭБа.