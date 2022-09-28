ЦБ описал требования к новой «урезанной» отчетности банков

В «урезанную» отчетность может войти информация о балансе, отчет о прибыли, движении капитала и денежных средств, рассказали в ЦБ. При этом закрытыми останутся сведения об акционерах и структуре финансовых организаций

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России готов вернуться к публикации обязательной отчетности банков уже со следующего года, рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов на пятом банковском форуме «Казначейство» (организатор — Национальная финансовая ассоциация). Но отчетность планируется публиковать в урезанном виде, уточнил он.

«Что такое урезанный вид? Мы сейчас работаем над деталями. Ну, базово, ничего страшного я здесь не вижу, [если публиковать] баланс, отчет о прибылях, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств», — объяснил Данилов.

Исключить из «урезанной» отчетности могут «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров и структуре банковской группы. «То, что может говорить о риске санкций самого банка, его клиентов, там мы, наверное, пока должны быть чуть более консервативны», — пояснил Данилов.

Ранее в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказывал о планах регулятора по организации раскрытия отчетности в два этапа: «Сначала мы дадим право раскрывать отчетность тем, кто хочет этого сам, а потом уже обяжем это сделать остальных». По его словам, ЦБ планировал до конца года определиться в том, «на каком уровне детализации будет возобновлено раскрытие банками финансовой отчетности и прочей информации». При этом Тулин подчеркивал, что клиенты и вкладчики банков должны иметь доступ к информации, позволяющей оценивать финансовое состояние кредитных организаций.

Ассоциация банков России (АБР) считает, что раскрытие отчетности должно быть ограничено. В АБР предложили Банку России создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности или предоставлять доступ к отчетности через личный кабинет на сайте регулятора. При таких подходах доступ к информации получат только участники рынка, поднадзорные ЦБ: кредитные организации, МФО и кредитные кооперативы, страховые компании, брокеры, дилеры и управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, рейтинговые агентства и аудиторы.

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С 6 марта после начала российской военной операции на Украине и попадания ряда финансовых организаций под жесткие санкции США, ЕС и других стран Банк России разрешил российским банкам засекретить часть отчетности. Кредитные организации получили право не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах и на сайте регулятора, а также отказаться от публикации отчетности по МСФО.

В дополнение к этому 12 марта вышло постановление правительства, которое затронуло все организации, чьи бумаги торгуются на бирже. Им разрешили до конца года не раскрывать информацию о выпусках ценных бумаг.