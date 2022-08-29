Мосбиржа заявила о снижении прозрачности рынка из-за скрытия отчетности

Часть российских компаний практически полностью прекратила раскрытие информации, что повысило риски для инвесторов и сделало российский рынок менее прозрачным, констатировала глава департамента листинга Мосбиржи

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Часть корпоративных эмитентов, разместивших ценные бумаги на Московской бирже, практически полностью закрыли информацию, в том числе прекратили раскрытие существенных фактов, рассказала журналистам директор департамента листинга Екатерина Нагаева.

«Эмитенты делятся на несколько категорий: сохранившие раскрытие и лишь выборочно закрывшие информацию; частично закрывшие информацию, в том числе отчетность; а также те, кто закрыл информацию практически полностью и не раскрывает даже сущфакты. В таких условиях невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равнодоступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными», — отметила Нагаева. По ее словам, отсутствие раскрываемой информации «снижает прозрачность рынка, повышает риски инвесторов и понижает доверие к рынку».

До конца года российские эмитенты, а также организаторы и клиринги могут не раскрывать или раскрывать частично отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг, если это может повлечь введение каких-либо ограничений. Соответствующее постановление в середине марта подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», — объясняли необходимость подобных мер в правительстве. Право не раскрывать информацию получили и российские финансовые организации.

После того как эмитенты ограничили публикацию информации, Банк России выпустил письмо с рекомендацией оценивать риски нераскрытия определенной информации — например, сообщений о досрочном выкупе бумаг или данных о начисленных дивидендах.

Ряд рекомендаций, касающихся раскрытия, разработала и Мосбиржа. «Мы ведем диалог с эмитентами для сохранения разумного объема раскрытия информации, который оставит для инвесторов необходимые ориентиры, при этом не создавая дополнительных рисков для эмитентов», — объяснила Нагаева. Так, биржа рекомендовала эмитентам регулярно раскрывать финансовую отчетность, информацию о событиях, связанных с изменением структуры эмитента и реализацией инвесторами прав по ценным бумагам (например, реорганизация эмитента, конвертация ценных бумаг, досрочное погашение облигаций, выплата купона по облигациям и подобные корпоративные события).