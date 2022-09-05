Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе

Участники рынка попросили ЦБ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетности, доступ к которому будут иметь не все. Сам регулятор еще ищет баланс между возвращением рынку прозрачности и защитой от санкций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские банки предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности. Такой пункт содержится в письме Ассоциации банков России (АБР) регулятору, которое объединение направило в ответ на доклад ЦБ о новых подходах к регулированию финансового рынка, опубликованный в начале августа. РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Представитель Банка России сказал РБК, что отзывы на доклад от участников рынка продолжают поступать, ЦБ в ближайшее время подведет итоги обсуждения.

Как российский рынок перестал быть прозрачным ЦБ ввел новый режим раскрытия финансовой отчетности для банков и других финансовых организаций после начала российской военной операции на Украине и попадания ряда игроков под жесткие западные санкции. 6 марта кредитным организациям разрешили не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Последние актуальные формы отчетности по российским стандартам датированы 1 февраля. Отчеты по МСФО участники рынка тоже могут не предоставлять. В основном банки оставили в открытом доступе отчеты до четвертого квартала 2021 года, а некоторые изъяли всю ранее опубликованную отчетность. 12 марта вышло постановление правительства, которое затронуло все организации, чьи бумаги торгуются на бирже. Им разрешили не раскрывать информацию о выпусках ценных бумаг до конца года.

Почему финансовую отчетность предлагают раскрывать только «для своих»

Как отмечается в письме АБР, снижение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов. Авторы документа также отмечают недостаток сведений из-за ухода с российского рынка иностранных провайдеров данных: весной в России перестали работать терминалы Bloomberg, Refinitiv и сервисы Dow Jones.

Участникам рынка отраслевая отчетность и отчетность контрагентов все же необходима, но делиться ею с широким кругом они пока не готовы, поясняет Войлуков. Поэтому АБР предлагает открыть доступ к ней только участникам рынка, поднадзорным Банку России. К таким сейчас относятся кредитные организации, МФО и кредитные кооперативы, страховые компании, брокеры, дилеры и управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, рейтинговые агентства и аудиторы.

«Один из вариантов — закрытый портал, другой — доступ к отчетности других через личный кабинет организации в Банке России. Это общий принцип, но при этом можно сделать так, чтобы каждый участник сам мог регулировать степень доступа к тем или иным формам отчетности: давать, например, доступ только к оборотной ведомости или отчету о прибыли и убытках, открывать формы только банкам, страховым компаниям или вообще всем пользователям вот этого защищенного контура», — описывает подход вице-президент АБР. Он признает, что в таком случае отчетность по-прежнему останется недоступна частным инвесторам, журналистам или независимым аналитикам.

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«Мы исходим из того, что отчетность должна быть доступна только резидентам России, чтобы эта информация не уходила за границу. Если мы будем ее раскрывать в более свободном режиме, то отследить, кто резидент, а кто нет, практически невозможно. Проконтролировать, кто смотрел отчетность и куда он ее мог переслать, — тоже. А участники рынка с лицензиями, заинтересованные в том, чтобы их отчетность никуда не утекала, с такой же осторожностью будут относиться к отчетности коллег», — говорит Войлуков.

В письме АБР также предлагается дополнительно обсудить, стоит ли сохранять для банков обязанность составлять консолидированную отчетность по международным стандартам. Сейчас кредитные организации обязаны это делать по закону. В ассоциации считают, что эти требования можно оставить для организаций, чьи бумаги торгуются на бирже.

Что думают другие участники рынка

1 сентября Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо главе набсовета Московской биржи Сергею Швецову с просьбой «как можно скорее» возобновить раскрытие бизнес-показателей эмитентами. «Существует опасность того, что отсутствие определенной информации может сделать невозможным принятие инвестиционных решений», — говорится в документе (есть у РБК). Глава НАУФОР Алексей Тимофеев назвал идею АБР о публикации отчетности только в закрытом контуре странной. «Все инвестиционное сообщество должно иметь равный по объему и времени раскрытия доступ к информации», — подчеркнул он.

В Национальной финансовой ассоциации и Национальном совете финансового рынка, куда тоже входят крупные банки и финансовые организации, отказались от комментариев.

Централизованное раскрытие отчетности для ограниченного круга лиц вряд ли снизит риски, которыми пытается управлять Банк России, закрыв информацию участников рынка, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. Он полагает, что регулятор, скорее всего, пойдет по пути постепенного раскрытия финансовых данных, но для неограниченного круга лиц.

Предложение банков не делает ситуацию прозрачнее, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Анастасия Терехина. Финансовые организации и сейчас в рамках своих взаимоотношений могут предоставлять друг другу финансовую информацию, а «инвесторы и аналитики останутся за бортом данной «прозрачности», рассуждает она.

«Сейчас однозначно недостаточно информации инвесторам для принятия решений, информации практически нет, даже за предыдущие отчетные периоды. Отчетность должна быть достаточно актуальной для принятия решений», — резюмирует эксперт.

Какой путь видит ЦБ

«Есть две причины, почему закрыли отчетность. Первая — это риски информационных атак на российский финансовый сектор. <…> И вторая причина — публикуемая банками отчетность очень подробная. Она раскрывает, например, валютную и географическую структуру операций банков, имена крупнейших заемщиков и связанных с банками лиц. То есть раскрывает информацию, которая увеличивает санкционные риски для банков», — объяснял в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

В докладе о новых подходах к регулированию ЦБ предложил возвращаться к публикации финансовой отчетности в два этапа: сначала это будет добровольное раскрытие, а потом обязательное. Сами формы отчетности, скорее всего, трансформируются, сказал Тулин. До конца года регулятор определится со степенью детализации финансовой информации.

«Полагаю, что закрытой останется самая чувствительная информация — чувствительная для конкретных людей, компаний и в целом для страны в условиях сохраняющейся геополитической напряженности. Но финансовый результат и капитал банков, структура операций — вероятно, в более агрегированном виде, чем прежде, — конечно же, будут раскрываться», — подчеркнул Тулин.

«Сохранить прозрачность или защитить от санкций — вопрос не однозначный и зависит от целей финансовой и инвестиционной политики. Действительно, оптимальным в текущем моменте решением будет поэтапное раскрытие: сначала опционально, потом постепенно обязательно по разным формам и видам отчетных данных», — отмечает Терехина из ФБК.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что ЦБ запросил у правительства право еще на год продлить полномочия по регулированию раскрытия отчетности. Это право у Банка России истекает 31 декабря 2022 года. «Мы хотим в нынешних условиях иметь большую гибкость, возвращая информацию в открытый доступ по мере стабилизации ситуации», — сказал агентству представитель ЦБ.