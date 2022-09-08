Минфин анонсировал раскрытие отчетности компаний в следующем году

Российские компании начнут раскрывать отчетность следующей весной, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Инвесторы должны понимать, «что вообще происходит» с эмитентами

Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме дал ориентиры по срокам раскрытия отчетности российскими компаниями, передает корреспондент РБК.

«Какая-то отчетность должна быть уже весной. Конечно, люди должны понимать, как компании закончили год и вообще что происходит», — сказал Моисеев.

12 марта правительство выпустило постановление, которое позволяет всем эмитентам ценных бумаг не публиковать подлежащую раскрытию информацию или раскрывать ее частично, если это может привести к новым санкциям. Такая мера будет действовать до 31 декабря этого года.

«Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть, сами того не желая. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы люди инвестировали в фондовый рынок, они должны получать информацию о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых они покупают. Чтобы аналитики могли писать отчеты, чтобы люди могли отчетами этими пользоваться или свое мнение напрямую составлять по этой отчетности», — говорил Моисеев в интервью РБК.

По его словам, «найти баланс между закрытием информации, чтобы не подставить, не подвести никого под новые ограничительные меры, а с другой стороны, чтобы достаточно информации об эмитенте раскрывалось, чтобы и финансовое положение можно было оценить».

Отчетность не раскрывают и банки — ни по РСБУ, ни по МСФО. «Есть две причины, почему закрыли отчетность. Первая — это риски информационных атак на российский финансовый сектор. <…> И вторая причина — публикуемая банками отчетность очень подробная. Она раскрывает, например, валютную и географическую структуру операций банков, имена крупнейших заемщиков и связанных с банками лиц. То есть раскрывает информацию, которая увеличивает санкционные риски для банков», — объяснял в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Читайте на РБК Pro Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Инструкции Pro Директор по цифровизации — CDTO: что за должность и зачем она нужна Директор по цифровизации — CDTO: что за должность и зачем она нужна Инструкции Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции

ЦБ предложил возвращаться к публикации финансовой отчетности в два этапа: сначала это будет добровольное раскрытие, а потом — обязательное. Сами формы отчетности, скорее всего, трансформируются, сказал Тулин: «Полагаю, что закрытой останется самая чувствительная информация — чувствительная для конкретных людей, компаний и в целом для страны в условиях сохраняющейся геополитической напряженности. Но финансовый результат и капитал банков, структура операций — вероятно, в более агрегированном виде, чем прежде, — конечно же, будут раскрываться».

В нынешних условиях «невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равнодоступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными», заявляла директор департамента листинга Мосбиржи Екатерина Нагаева. По ее словам, отсутствие раскрываемой информации «снижает прозрачность рынка, повышает риски инвесторов и понижает доверие к рынку».