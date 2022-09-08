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Мосбиржа рассказала о работе над запуском торгов индийской рупией

Мосбиржа работает над запуском торгов рупией, но из-за сложностей на стороне Индии валюту не получится вывести на площадку в этом году. При этом в ближайшее время биржа добавит к торгам две новые валюты стран СНГ — сум и сом
Фото: Channi Anand / AP
Фото: Channi Anand / AP

Московская биржа ведет работу над запуском торгов индийской рупией, рассказал в эфире программы «БКС Live» руководитель направления продаж некредитным организациям Мосбиржи Даниил Кораблев.

«Насколько я знаю, работа идет. Но достаточно много препон на индийской стороне, индийского ЦБ», — рассказал Кораблев. Из-за сложности процесса организации торгов рупия вряд ли появится на Мосбирже до конца года, уточнил он. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что возможность использования рупии «очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии».

Что касается валют стран СНГ, которые ранее анонсировала площадка, то они начнутся уже осенью. Так, с 12 сентября Мосбиржа запускает торги валютной парой узбекский сум / рубль, рассказал Кораблев. По его словам, участники рынка — корпорации, банки и брокеры — проявили большой интерес к этому инструменту. С 10 октября биржа также планирует запустить торги киргизским сомом, добавил Кораблев.

Одновременно площадка продолжает работу по организации торгов дирхамом (национальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов). «Работаем, очень активно работаем. Основная проблема, как и в любой другой валюте, — нужно открыть корсчет», — объяснил Кораблев.

С конца июня Мосбиржа начала торговать армянским драмом и южноафриканским рэндом. И если первый инструмент пользовался умеренным спросом у инвесторов, то в валютной паре рэнд/доллар по состоянию на 8 сентября не было совершено ни одной сделки.

Объемы торгов валютой ЮАР оказались нулевыми спустя месяц после запуска
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Всего же в проработке находится 10–15 валютных пар, ранее отмечала руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова. «Но это не означает, что они все будут запущены, потому что для запуска валютной пары, помимо готовности торговой инфраструктуры, нужна расчетная инфраструктура, наличие клиентского спроса и поставщиков ликвидности», — уточняла она.

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