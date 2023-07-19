Минфин: к валютным торгам в России допустят брокеров из СНГ, ОАЭ, Ирана и других стран

Минфин предложил список из 44 юрисдикций, брокеры и банки из которых смогут принимать участие в валютных торгах в России. В него вошли страны СНГ, Персидского залива и крупнейшие торговые партнеры России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин определился со списком стран, брокеры и банки из которых смогут принимать участие в организованных валютных торгах в России, следует из проекта правительственного постановления, подготовленного министерством и опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в перечне 44 государства. Среди них: все страны СНГ, ряд стран Персидского залива — Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Иран. Также в список юрисдикций, чьи банки и брокеры смогут принимать участие в организованных валютных торгах, вошли крупнейшие торговые партнеры России — Китай (за исключением компаний из Тайваня), Турция и Индия. Еще в перечень попали Египет, Грузия, Израиль, ЮАР, Бразилия, Таиланд, Венесуэла, Алжир и ряд других государств, которые не признаны недружественными.

Минфин предлагает «утвердить прилагаемый перечень иностранных государств» и допустить брокеров и банки из этих юрисдикций «к участию в организованных торгах иностранной валютой и в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и (или) процентные ставки», говорится в тексте проекта постановления.

Перечень стран подготовлен по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова. При этом сформированный на данный момент список не является окончательным. Он вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 2 августа 2023 года.

Закон, предусматривающий допуск иностранных банков и брокеров к участию в организованных валютных торгах в России, вступил в силу с 10 июля. Он разрешает торговать на российском рынке зарубежным компаниям, но предусматривает возможность введения ряда ограничений для них. Так, Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к участникам торгов из списка стран, согласованного правительством, а также ограничивать объем сделок, которые могут совершать иностранные участники.

До принятия закона на организованные торги валютой могли быть допущены кредитные организации, имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, сам ЦБ, центральный контрагент, Федеральное казначейство и «иные юридические лица», следует из федерального закона «Об организованных торгах». В правилах Мосбиржи при этом уточнялось, что принимать участие в торгах могут и банки-резиденты стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но при условии, если у этих банков было специальное разрешение (лицензия) от их локального регулятора.

Зачем российскому валютному рынку нужны иностранцы

Допуск иностранных участников на российский валютный рынок необходим для повышения его ликвидности, отмечали авторы закона. Кроме того, ожидается, что принятые изменения «будут способствовать повышению эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных стран без посредничества доллара и евро и формированию прямых котировок к рублю для удовлетворения растущего спроса российской экономики на расчеты в национальных валютах», указывалось в пояснительной записке к документу.

Ситуация с ликвидностью на российском валютном рынке ухудшилась после начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций в отношении ряда крупных участников локального финансового рынка. Столкнувшись с ограничениями со стороны ЕС и США, российские банки начали сокращать остатки в недружественных валютах, которые составляли наибольшую долю на торгах. Одновременно участники рынка стали переходить на расчеты в дружественных валютах, в большей степени — в юанях.

По итогам июня 2023 года доля юаня на валютном рынке достигла 39,8%, указывал ЦБ. Еще в январе 2022 года долю в 85% на российском рынке занимали доллары. Остальные дружественные валюты не получили столь широкого распространения на российском рынке.