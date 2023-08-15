Мосбиржа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов

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Мосбиржа 14 августа зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов за всю историю торгов. Сделки в течение дня совершили 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба площадки.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд руб., доля физических лиц в общем объеме торгов — 84%, а доля квалифицированных инвесторов — 66,5%. Доля вечерней сессии — 14,3%, отмечается в сообщении.

Наибольшую долю в общем объеме торгов заняла Москва (22,5%). Второе место досталось Московской области (12,5%), третье — Санкт-Петербургу (5,4%). Также в десятку вошли Воронежская и Ростовская области (3,8% и 2,8% соответственно), Краснодарский край (2,7%), Республика Татарстан (2,7%), Пензенская (2,5%), и Свердловская (2,4%) области и Республика Башкортостан (2%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с которых 14 августа частные инвесторы совершали сделки на рынке акций, составило 81,5 тыс, а доля ИИС в общем объеме торгов — 5,1%.

Ранее, 4 августа, Мосбиржа зафиксировала рекордный объем торгов на рынке акций с 24 февраля 2022 года, он достиг 251 млрд руб. 24 февраля 2022 года э тот показатель составил 374 млрд руб.

Накануне, 14 августа, курс доллара превысил 100 руб., а евро — 110. Вскоре после того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке, курс упал на 3,5 руб. Утром, незадолго до решения ЦБ по ставке, доллар потерял еще до 5 руб. После утреннего решения ЦБ поднять ставку с 8,5 до 12% доллар подешевел еще на 50 коп.

Впоследствии доллар почти отыграл все потери — на максимуме в 17:30 14 августа он стоил 98,99 руб., курс евро к 14:45 мск достиг максимальной отметки в 108,89 руб.

Незадолго до закрытия сессии на валютном рынке (18:10 мск, сессия закрывается в 19:00 мск) 15 августа доллар упал до 96,43 руб. за единицу. Курс евро снизился до 106,64 руб. (на 18:15 мск).

Валюты упали в стоимости после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, сообщило, что власти России обсуждают возможность частично восстановить контроль за движением капитала. Эта идея, по данным агентства, обсуждалась на встрече между правительством и экспортерами, которая прошла 14 августа.