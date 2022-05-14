Мосбиржа рассмотрит запуск торгов дирхамами

Московская биржа может запустить торги новыми валютами, в том числе арабским дирхамом, рассказали источники РБК. Обсуждение ведется на фоне западных санкций, снижения объемов торгов долларом и мер валютного контроля в России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), рассказали РБК три источника на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. РБК направил запрос в пресс-службу Мосбиржи.

Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

Расширение списка доступных валют — логичный шаг, потому что обороты торгов на бирже упали, объясняет источник. Среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд руб., в апреле 2021 года — 242,9 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных Мосбиржи. Резкое сокращение связано с запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов. Ранее на снижение объема объема торгов также оказывала влияние комиссия за покупку валюты на бирже: сначала ее размер составлял 30%, затем ее сократили до 12%, а в начале апреля отменили.

Для сравнения среднесуточный объем торгов в паре рубль-евро в апреле составил 49 млрд руб., а юанем, который по этому показателю находится на третьем месте, — 13,7 млрд руб. Год назад объемы торгов по этим валютам находились на уровнях 33,7 млрд руб. и 1 млрд руб. соответственно.

Торги парой дирхам-рубль ведутся на рынке форекс, но не на российских биржах. Однако в условиях санкций ОАЭ все больше интересует российский бизнес. После остановки торгов акциями российских эмитентов на западных биржах и последовавшего делистинга отечественные компании присматриваются к восточным торговым площадкам — прежде всего, к биржам Абу-Даби и Гонконга, говорили источники РБК.

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