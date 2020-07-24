ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

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Банк России оценит предложения по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения с учетом потенциального эффекта от их реализации. Об этом сообщили РБК в Центробанке.

В ЦБ отметили, что получили предложения негосударственных пенсионных фондов и их саморегулируемых пенсионных организаций (СРО).

«При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России», — отметили в ЦБ.

Ранее «Известия» сообщили, что две саморегулируемые пенсионные организации — АНПФ и НАПФ — направили в Центробанк совместное письмо с предложением ввести налоговый вычет для стимуляции гражданами самостоятельного накопления на дополнительную пенсию.