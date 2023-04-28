Песков: ведется работа по созданию с Турцией платежной системы для туристов из России

Песков заявил о работе над платежной системой для россиян в Турции

Газета Sabah писала, что туристы из России смогут использовать деньги на своих счетах в Турции с помощью дебетовой карты. По данным CNN Türk, система будет называться Rebit Card

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Россия и Турция ведут работу по созданию новой платежной системы для российских туристов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков, комментируя сообщение газеты Sabah о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платежной системе для россиян.

Sabah писала, что туристы из России смогут использовать деньги на своих счетах в Турции с помощью «дебетовой карты». По данным CNN Türk, система будет называться Rebit Card, с ее помощью российские туристы смогут пользоваться в стране приложением для мобильных телефонов для оплаты.

С сентября ряд банков в дружественных России странах, в том числе в Турции и странах СНГ, остановили прием карт российской платежной системы «Мир». Это произошло после того, как США предупредили о риске санкций для иностранных банков из-за российских карт, хотя Вашингтон не вводил ограничения против Национальной системы платежных карт — оператора «Мира», но под них попал ее глава Владимир Комлев.

В конце октября два источника на банковском рынке рассказали РБК, что два крупных российских банка собираются установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в дружественных государствах. Одна из кредитных организаций намерена разместить терминалы только в Турции, другая — в Турции и ОАЭ. Названия банков собеседники не раскрыли. Издание Aydınlık писало, что Турция предложила гражданам России использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy.

Позднее «Известия» со ссылкой на пять турецких гостиниц сообщили, что отели подключают российские платежные сервисы для приема карт «Мир». В частности, в Papillon Zeugma Relaxury, после того как банк Ziraat перестал принимать карты российской платежной системы, подключили российскую систему Sigma. В отеле Papillon Belvil стали доступны для оплаты Visa и Mastercard, выпущенные в России, а платежи проходят через систему-посредник.