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Финансы ,  
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Эксклюзив

ЦБ оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

Карты дропперов, которые используются для сомнительных операций и обналичивания, подорожали до 40 тыс. руб., сообщили в ЦБ. Но «срок жизни» таких карт упал до одного дня, а ответственность участников теневых схем хотят усилить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2024 году стоимость дропперских карт, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу на черном рынке, достигла 30–40 тыс. руб., рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тыс. до 30–40 тыс. руб., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — отметил он. По его словам, такая динамика связана с тем, что ЦБ в 2024 году активизировал взаимодействие с банками по выявлению дропов, или дропперов, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или других сомнительных операций.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«С некоторыми [банками] мы внедрили процедуры онлайн-контроля, использующие технологии искусственного интеллекта и быстро выявляющие операции дропов. В последние месяцы большинство крупных банков научились выявлять дропов в течение одного дня, а некоторые — в считаные минуты. В результате мы совместно с банками за этот год значительно продвинулись, объемы p2p-операций (переводов между физлицами. — РБК) по счетам дропов к концу этого года снизились почти в три раза», — сообщил Шабля.

Зачем теневой бизнес массово закупает карты физлиц

Как отмечают в ЦБ, карты дропов покупают и используют площадки теневых финансовых услуг.

«Это технологически очень развитые площадки, которые не ограничиваются пределами Российской Федерации. Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным программным обеспечением, установленным на мобильных телефонах, сим-боксах и серверах их организаторов. Также они называют себя «процессингом» и периодически даже проводят конференции, публичные мероприятия, где рассказывают, как и сколько они зарабатывают, пытаясь вовлечь в свою противоправную деятельность как можно больше наших граждан», — рассказал Шабля.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк России отслеживает активность таких «процессеров», чтобы понимать новые тенденции и теневые схемы. Один из последних подходов — «прогрев» дропперской карты.

«Например, после покупки карты на черном рынке по ней начинают проводить прозрачные операции для так называемого прогрева: карта какое-то время используется для обычных целей — покупок в магазинах, оплаты товаров, чтобы усыпить бдительность банка и он не присваивал клиенту высокий уровень риска. А потом по ней начинают проводить подозрительные операции», — говорит Шабля. Он также отмечает, что теневые «процессеры» нередко предпочитают «дробить» карточные операции одного дропа по разным банкам и объему, уменьшая разовые суммы переводов.

«Но когда организатор схемы с помощью специализированного программного обеспечения управляет тысячами таких карт, «на выходе» получается внушительная сумма», — резюмирует глава службы финмониторинга ЦБ. По оценкам регулятора, в сомнительных операциях уже «засветились» как минимум 700 тыс. банковских карт физлиц.

Как Банк России намерен бороться с дропами и дроповодами

Как утверждает Шабля, цель регулятора — сделать так, чтобы использование банков для реализации теневых схем «было максимально затруднено и экономически невыгодно». Успехи есть, но в планах ЦБ — создать новую централизованную систему выявления дропов и передачи данных о таких лицах в банки, даже в те, где подобные клиенты еще не обслуживаются. Концепция платформы уже обсуждается совместно с Росфинмониторингом и банками, но сроки ее запуска еще не определены, писал РБК.

ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Еще одна задача Банка России — донести до граждан, продающих свои карты неизвестным лицам, что это «не только нехорошо с точки зрения морали, но и реально опасно», добавляет Шабля.

«Человек может испортить себе репутацию, попасть в базы банков и правоохранительных органов, за такие действия может наступить ответственность, в том числе и уголовная», — пояснил глава службы финмониторинга. Он уточнил, что Банк России концептуально поддержал законопроект от МВД об уголовной ответственности для дропперов. Документ был направлен в правительство в сентябре этого года.

«Действительно, надо включить этот красный сигнал светофора. Кого-то от дропперства сдерживают убеждения, а кого-то — только ответственность», — говорит Шабля. Он при этом подчеркивает, что в ужесточении регулирования важно «не перегнуть палку».

«Учитывая огромное количество так или иначе вовлеченных лиц, мы должны исключить излишнюю криминализацию населения. Поэтому в законопроекте есть важные пункты об освобождении от ответственности, если дроппер активно сотрудничал со следствием или сам обратился в правоохранительные органы», — сказал глава службы ЦБ.

Крупные банки усилили блокировку карт подставных лиц мошенников
Финансы
Фото:Black Salmon / Fotodom / Shutterstock

Пока в ЦБ предупреждают: если гражданин уже продавал свои карты и столкнулся с блокировкой счетов, отказаться от участия в теневых схемах может быть непросто.

«Мы знаем случаи, когда банки отключают по таким скомпрометированным картам дистанционное банковское обслуживание, приглашают клиента на встречу для выяснения ситуации, а представители теневого бизнеса настойчиво, в том числе путем шантажа и угроз, «помогают» своему «клиенту» прийти в банк за деньгами — придумывают ему легенду, подсказывают ответы на возможные вопросы. Но, например, если человек однажды случайно — по глупости, недомыслию — связался с таким бизнесом, потом ему очень сложно избавиться от этих связей, выпутаться из сетей преступного бизнеса. Я думаю, нормальному человеку такое общение ни к чему», — отмечает глава службы финмониторинга Банка России.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банковские карты мошенничество Банк России обналичивание денег отмывание денег
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