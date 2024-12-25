ЦБ оценил, сколько россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, подсчитали в ЦБ. Речь идет примерно о 10 млн россиян

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — рассказал он. В 2023 году численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в стране постоянно проживали 146,15 млн, оценивал Росстат. Таким образом, в подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.

Шабля подчеркнул, что для службы финмониторинга ЦБ счета дропов (или дропперов) — это не те, что скомпрометированы мошенническими операциями без согласия клиентов.

«Мы говорим о многочисленных картах дропов, которые обслуживают расчеты теневого бизнеса с нашими гражданами. Существуют крупные неформальные площадки теневых финансовых услуг, использующие сотни и тысячи карт дропов — физических лиц для проведения подозрительных операций. Это технологически очень развитые площадки, которые не ограничиваются пределами Российской Федерации. Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным программным обеспечением, установленным на мобильных телефонах, сим-боксах и серверах их организаторов», — объяснил Шабля. «Процессинг» у теневых площадок обычно заказывают онлайн-казино, криптообменники, пиратские сайты, наркошопы.

«Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа. И основной вопрос, который им важно решить, — это как принимать безналичные деньги от наших граждан в оплату своих нелегальных услуг», — добавляет Шабля.

Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет дропов при помощи «разных баз платежных данных». «В основном это обезличенные данные, содержащие лишь цифровой идентификатор платежного реквизита клиента банка. На основе такого анализа мы постоянно совершенствуем свои алгоритмы выявления дропперских карт. Затем делимся этими алгоритмами с банками, а они, в свою очередь, развивают свои противолегализационные процедуры с учетом специфики их банковских продуктов», — рассказал глава службы ЦБ.

По словам Шабли, у Банка России есть данные почти о 700 тыс. дропов. «Как правило, это молодой человек, до 23 лет. На такую категорию приходится примерно половина всех выявленных дропов. Обычно — из регионов, где ниже средний уровень доходов и карты для теневого процессинга обходятся дешевле», — объяснил он.

Банк России совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с дропами, сообщили РБК в ЦБ. По задумке регулятора, она позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.