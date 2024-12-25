 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

ЦБ оценил, сколько россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, подсчитали в ЦБ. Речь идет примерно о 10 млн россиян
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — рассказал он. В 2023 году численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в стране постоянно проживали 146,15 млн, оценивал Росстат. Таким образом, в подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.

ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Шабля подчеркнул, что для службы финмониторинга ЦБ счета дропов (или дропперов) — это не те, что скомпрометированы мошенническими операциями без согласия клиентов.

«Мы говорим о многочисленных картах дропов, которые обслуживают расчеты теневого бизнеса с нашими гражданами. Существуют крупные неформальные площадки теневых финансовых услуг, использующие сотни и тысячи карт дропов — физических лиц для проведения подозрительных операций. Это технологически очень развитые площадки, которые не ограничиваются пределами Российской Федерации. Управление операциями по подконтрольным им счетам и картам объединено специализированным программным обеспечением, установленным на мобильных телефонах, сим-боксах и серверах их организаторов», — объяснил Шабля. «Процессинг» у теневых площадок обычно заказывают онлайн-казино, криптообменники, пиратские сайты, наркошопы.

«Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа. И основной вопрос, который им важно решить, — это как принимать безналичные деньги от наших граждан в оплату своих нелегальных услуг», — добавляет Шабля.

Силовики нагрянули в криптообменники, маскировавшиеся под турфирмы
Общество

Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет дропов при помощи «разных баз платежных данных». «В основном это обезличенные данные, содержащие лишь цифровой идентификатор платежного реквизита клиента банка. На основе такого анализа мы постоянно совершенствуем свои алгоритмы выявления дропперских карт. Затем делимся этими алгоритмами с банками, а они, в свою очередь, развивают свои противолегализационные процедуры с учетом специфики их банковских продуктов», — рассказал глава службы ЦБ.

По словам Шабли, у Банка России есть данные почти о 700 тыс. дропов. «Как правило, это молодой человек, до 23 лет. На такую категорию приходится примерно половина всех выявленных дропов. Обычно — из регионов, где ниже средний уровень доходов и карты для теневого процессинга обходятся дешевле», — объяснил он.

Банк России совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с дропами, сообщили РБК в ЦБ. По задумке регулятора, она позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки обналичивание денег отмывание денег теневая экономика
Материалы по теме
Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»
Финансы
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками
Финансы
Росфинмониторинг подсчитал объем отмытых в России средств за год
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Столб дыма над зданием: ТЦ во Владикавказе после взрываОбщество, 09:10
Оперативные службы назвали предварительную причину взрыва во ВладикавказеОбщество, 09:07
Против главреда «Медиазоны» Смирнова возбудили уголовное делоОбщество, 09:03
Рейсы из закрытого аэропорта Казани перенаправили в СамаруПолитика, 09:01
Чего ждать от председательства Польши в ЕвросоветеПолитика, 09:00
ФСБ задержала семь человек за попытку теракта в ПодмосковьеОбщество, 08:59
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 08:57
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Новый русский бизнес в Сербии: что сегодня волнует предпринимателейPro, 08:56
Воздушные силы Украины сообщили о ракетах, летящих на запад страныПолитика, 08:50
Взрывы прогремели в крупных городах по всей УкраинеПолитика, 08:50
В торговом центре во Владикавказе произошел взрывОбщество, 08:46
Главный центр связи Генштаба ВС России наградили орденом СувороваПолитика, 08:39
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 08:33
«Новые исторические максимумы». Что будет с курсом доллара в 2025 годуPro, 08:30