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В ЦБ назвали условия для смены доллара в экспортных контрактах на рубли

Рубль в будущем должен стать не только валютой расчетов с дружественными странами, но и валютой контракта, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. Для этого он должен обладать «высокой степенью ценовой стабильности»
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Рубль в будущем может стать привлекательным в качестве валюты международных контрактов, рассказал в интервью РБК зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Как писал РБК, российские власти решили отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Сейчас при международных расчетах национальными валютами их курс все равно рассчитывается через доллар, но перед рынком стоит задача построить систему, которая позволит уйти от кросс-курса через доллар.

«Действительно, ценообразование в большинстве внешнеэкономических контрактов исторически было преимущественно в долларе и в евро. Это во многом связано с тем, что в течение длительного промежутка времени, трех-четырех десятков лет, эти валюты обладали очень высокой степенью ценовой стабильности. Инфляция была очень низкая и в США, и в основных странах еврозоны. И в этих условиях действительно те валюты, которые принято называть твердыми, представляли собой хороший ориентир в плане сохранения покупательной способности», — сказал Заботкин.

«По итогам этого года это уже не совсем так, потому что инфляция в подавляющем большинстве стран в мире оказалась высокой. А в каких-то она оказалась очень высокой, многократно превышая цели по инфляции. И в этом смысле в будущем, наверное, можно ожидать, что те валюты, которые в конечном счете продемонстрируют большую ценовую стабильность, — а в части рубля мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 4% и удержание ее на этом уровне, — будут более привлекательными для использования в контрактах», — добавил зампред ЦБ.

«Поскольку рубль будет обладать высокой степенью ценовой стабильности, то рубль в будущем будет все более привлекательным средством для международных расчетов и как валюта контракта», — оптимистичен Заботкин. Но для этого необходимо, чтобы инфляция в рубле была низкая.

По состоянию на 12 декабря годовой темп роста цен в России составил 12,7%. ЦБ рассчитывает, что инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к цели в 4% в 2024 году. Курс рубля в этом году претерпевал значительные изменения: по отношению к доллару он менялся от максимальных 120 руб. в начале марта до минимальных 50 руб. в конце июня, следует из данных Мосбиржи. Сейчас рубль торгуется около уровней 70 руб. за доллар.

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За девять месяцев 2022 года доля доллара в расчетах по российскому экспорту сократилась с 52 до 34%, а доля расчетов в рублях выросла с 12,3 до 32,4%, сообщал Банк России. Доля юаня в экспортных расчетах за это же время приблизилась к евро: к концу сентября на евро пришлось 19% расчетов (в начале года около 35%), на юань — 14 против 0,4%.

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Маргарита Мордовина, Анна Пустякова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Павел Демидович
рубль расчеты Банк России Алексей Заботкин
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