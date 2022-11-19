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Власти решили отвязать расчеты в «дружественных валютах» от доллара

Источники РБК: власти решили полностью отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
Правительство ищет способ формировать цены внешних контрактов через новые индикаторы — пока курс доллара учитывается даже при расчетах в нацвалютах. Среди альтернатив — корзина валют, а также «экзотичные» опции с золотом и нефтью
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские власти решили отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Об этом РБК рассказал источник на финансовом рынке и подтвердил федеральный чиновник.

Сейчас при международных расчетах национальными валютами их курс все равно рассчитывается через доллар. Например, при расчетах парой рубль-тенге, чтобы понять, сколько рублей надо заплатить за тенге, курс казахстанской валюты определяется через американскую. По словам одного из собеседников, перед рынком стоит глобальная задача построить систему, которая позволит навсегда уйти от кросс-курса через доллар. Он уточил, что сейчас эту инициативу прорабатывают ЦБ и Минфин вместе с банками.

«Разные варианты рассматриваются, в том числе вариант корзины валют», — сказал федеральный чиновник. Возможна и привязка курсов национальных валют к золоту или нефти, говорит источник на финансовом рынке, но добавляет, что оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару, поэтому это не самый лучший вариант.

Впрочем, привязка к нефти и золоту — это «экзотика», а валютная корзина должна соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота, отмечает чиновник. Набор валют, который мог бы войти в корзину, пока непонятен, уточнил он.

«Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остается в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем», — указывает собеседник РБК.

Об обсуждении этой инициативы слышал еще один источник РБК в крупном банке. Единственной альтернативой доллару может быть только юань, говорит он: при слишком большом отклонении нового курса от курса доллара могут найтись участники рынка, которые будут использовать это для своей выгоды. Юань может использоваться как шлюз, но, во-первых, он не является свободно конвертируемой валютой, а во-вторых, для его использования нужно согласие Китая, уточняет федеральный чиновник.

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РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.

Создать новую платежную единицу для внешнеторговых контрактов эксперты уже предлагали. В марте 2022 года после ввода масштабных санкций против России Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН призывали разработать новую платежную единицу между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами. По их мнению, ее стоимость должна обеспечиваться имеющимися у этих стран ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами, а курс — зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.

Обсуждения проходят на фоне санкционных рисков, которые могут ограничить валютные торги в России в нынешнем виде. Речь идет о возможных ограничительных мерах против Национального клирингового центра (НКЦ), который входит в группу Мосбиржи и выступает посредником в сделках с валютой на площадке. Если они будут введены, то лишат Мосбиржу возможности торговать долларом. К таким рискам уже готовится ЦБ — определять официальный (не биржевой) курс доллара, евро и юаня он будет на основе данных о валютных сделках, заключенных кредитными организациями.

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Доллар рубль внешняя торговля правительство Золото ЦБ Минфин
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