ЦБ назвал кредитный риск «ключевой уязвимостью» при замедлении экономики
На фоне замедления российской экономики ключевым риском для нее становится кредитный, указал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» за второй-третий кварталы 2025 года.
«Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом остается устойчивым, но проявляются накопленные ранее риски, с проблемами сталкиваются более уязвимые заемщики», — говорится в материалах Банка России.
Одновременно с этим две другие уязвимости финансового сектора, по мнению регулятора, стали менее актуальными — это структурные дисбалансы на внутреннем валютном рынке и процентный риск банков, следует из материалов ЦБ.
Банк России объясняет это тем, что ситуация на внутреннем валютном рынке во многом стабилизировалась, так как волатильность курса в 2025 году находится на минимальных уровнях с 2022 года. По расчетам регулятора, во втором и третьем кварталах 2025 года разница между максимальным и минимальным значениями курса доллара к рублю внутри месяца в среднем составила 4,4% против 9,7% в предыдущие полгода.
Описывая процентные риски кредитных организаций, ЦБ указал, что влияние этого риска постепенно падает из-за роста доли плавающих ставок в активах банков, а также наличия в их пассивах расчетных счетов.
Гораздо больший акцент в докладе Банк России делает на том, какие эффекты на финансовое положение бизнеса и граждан оказывает охлаждение экономики и начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ начал снижать ключевую ставку в июне, с тех пор показатель упал с 21 до 16,5%. Обзор ЦБ как раз охватывает этот период.
Что происходит с российской экономикой
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, российская экономика вошла в стадию «технической стагнации» во втором квартале 2025 года, а осенью эта динамика продолжилась. О замедлении экономики в сентябре текущего года говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По оценкам Росстата, в третьем квартале 2025 года рост ВВП замедлился до 0,6% в годовом выражении, тогда как во втором квартале экономика росла темпами 1,1%.
Какие кредитные риски у бизнеса видит ЦБ
Как отмечает Банк России, во втором-третьем квартале кредитование компаний стало восстанавливаться. Бизнес предъявлял спрос не только на короткие оборотные кредиты, но и на инвестиционные, а также активно привлекал средства через выпуск облигаций, в том числе валютных.
На фоне роста долга кредитные риски заемщиков в целом возрастают, но ЦБ делает акцент на том, что в отчетный период основной прирост долговых обязательств перед банковским сектором пришелся на крупные компании, часть которых уже имеют повышенную долговую нагрузку.
На 1 октября 2025 году доля крупных заемщиков, находящихся в «красной» и «проблемной» зоне, у системно-значимых кредитных организаций составила 8%, что чуть ниже апреля. Но при этом стало больше компаний, которые риск-менеджеры банков относят к желтой зоне: на 1 октября среди крупных заемщиков таких 18%, а среди заемщиков из среднего бизнеса — 28%. Для сравнения: на 1 апреля эти показатели составляли 14% и 24% соответственно.
В сегменте крупного бизнеса наибольший по объему портфель плохих кредитов («красная» и «проблемная» зоны) сосредоточен в строительной и нефтегазовой отраслях, но это старые проблемные кредиты, отмечает ЦБ. Рост плохих кредитов в апреле-октябре 2025 года наблюдался у металлургических (+4 п.п.) и транспортных (+2 п.п.) компаний.
Увеличение проблемной задолженности в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) отмечается по всем сегментам, но в большей степени — среди микропредприятий: если с октября 2023 года в течение года в дефолт выходило только 7,2% заемщиков, то с октября 2024 г. — уже более 9,9%. Среди малых предприятий эти показатели составляют 3,6 и 4,7% соответственно. Однако суммарная задолженность субъектов МСП, которые попали в состояние дефолта за последний год, небольшая — менее 1% от суммарной задолженности юридических лиц на 1 октября, замечает ЦБ.
В целом качество обслуживания корпоративных кредитных портфелей остается высоким по сравнению с историческими значениями, отмечает регулятор: «Наши оценки показывают, что, даже при существенном дополнительном ухудшении операционных результатов компаний, реализация кредитного риска не создаст системных рисков для финансовой стабильности». ЦБ в обзоре подчеркивает, что этому способствует в том числе возможность банков проводить реструктуризации кредитов, то есть менять условия по процентной нагрузке и графику платежей. Динамика реструктуризаций в третьем квартале была стабильной после всплеска в конце марта — начале апреля и в июне 2025 года. «Наибольший объем реструктуризаций пришелся на компании из угольной отрасли, обрабатывающей промышленности, строительства и торговли», — подчеркивает ЦБ.
Какие кредитные риски у граждан
Как отмечается в обзоре, на фоне охлаждения розничного кредитования долговая нагрузка населения на макроуровне уменьшилась — доля доходов, направляемых гражданами на обслуживание кредитов, снизилась до 9,4%. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в первом квартале 2025 года.
Но реализация кредитных рисков продолжается, подчеркивает Банк России. Доля проблемных потребкредитов кредитов в портфеле на 1 октября достигла 12,9% — рост за полгода составил 2,1 п.п. »[Это] обусловлено преимущественно вызреванием кредитов, выданных в период кредитного бума 2023 — 2024 годов, и сокращением портфеля с осени 2024 года», — отмечает ЦБ. В докладе добавляется, что по новым выдачам уровень выхода в раннюю просрочку снизился, хотя и остается повышенным.
Наибольшая доля просроченных кредитов наблюдается у заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН): в третьем квартале 2025 года на заемщиков с ПДН выше 50% пришлось 19% от всего объема выданных необеспеченных потребительских кредитов.
«О трудностях с обслуживанием задолженности у заемщиков сигнализирует и стабильно высокий спрос на реструктуризации потребительских кредитов», — отмечается в докладе. Так, объем реструктуризаций, предоставленных за последние шесть месяцев, по состоянию на 1 октября текущего года вырос на 79% в годом выражении. В итоге доля задолженности, реструктурированной за последние 6 месяцев, достигла 3,6% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов.
