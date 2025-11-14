 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Экономика⁠,
0

Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале

По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале 2025 года вырос на 0,6% в годовом выражении. В предыдущем квартале годовой рост составлял 1,1%
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, вырос на 0,6% относительно того же периода предыдущего года.

По сообщению Росстата, отрицательный вклад в динамику ВВП внесли, в частности, пассажирооборот (минус 2,9% ко второму квартала 2024 года), оптовый товарооборот (минус 2,8%), грузооборот (минус 1,8%). Лидером роста стал оборот общественного питания — плюс 8,9%. Кроме того, розничный оборот увеличился на 2,1%, а обрабатывающий сектор промышленности — на 1,4% в годовом выражении.

Предварительная оценка ВВП за третий квартал 2025 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Публикация следующей оценки третьего квартала 2025 года состоится 12 декабря.

Рост замедлился по сравнению с данными по ВВП за предыдущий квартал: во втором квартале ВВП вырос почти на 1,1% по сравнению с тем же периодом годовой давности.

ЦМАКП спрогнозировал рост ВВП ниже Центробанка и Минэка
Экономика
Фото:Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press

Предварительная оценка Росстата совпала с оценкой Минэкономразвития, опубликованной в конце октября. Рост за 9 месяцев в годовом выражении ведомство оценивает в 1%, столько же прогнозируется по итогам всего года.

«Отчетные данные Росстата также свидетельствуют о продолжающемся замедлении инфляции. В совокупности это говорит о том, что принимаемые Банком России и правительством меры позволяют выполнить задачу по снижению инфляции до целевого уровня. Это расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что необходимо для стимулирования инвестиционной активности», — прокомментировали в Минэкономразвития.

Траектория роста экономики в 2026 году и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований, добавил представитель министерства.

Банк России оценивал рост ВВП в третьем квартале относительно того же периода 2024 года чуть ниже — 0,4% — после повышения на 1,1% в предыдущем квартале. В четвертом же квартале, «в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики», годовой темп роста ВВП может перейти в отрицательную зону, предупреждали в ЦБ в начале ноября.

Для оценки динамики экономики «в моменте» требуются данные по изменению ВВП за квартал по сравнению с предыдущим кварталом (секвенциальные темпы), они будут рассчитаны Росстатом позднее. Так, в первом квартале 2025 года, по данным Росстата, ВВП в секвенциальной динамике снизился на 0,6%, однако во втором квартале увеличился на 0,4%. Такие оценки сильно зависят от выбранного метода и исходных данных для исключения сезонного фактора. «Если второй квартал 2025 года показал рост +1,1% г/г, а третий квартал только +0,4% г/г, то, скорее всего, в терминах со снятой сезонностью это даёт снижение», — отмечал профессор РЭШ Олег Шибанов. По оценке Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, размещенной 11 ноября, в третьем квартале 2025 года ВВП, очищенный от сезонной и календарной компоненты, остался на уровне второго квартала. При этом в сентябре российская экономика показала максимальный рост с начала текущего года, отметили в институте.

Формально никакой технической рецессии в российской экономике в 2025 году не было, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов 12 ноября.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ВВП Росстат экономика России

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минэк спрогнозировал более крепкий рубль и торможение ВВП
Экономика
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд Общество, 19:15
Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью» Спорт, 19:14
В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме Общество, 19:12
Для тех, кто искал: перстень по мотивам карт Таро и базовый трикотаж Стиль, 19:08
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном Политика, 19:06
Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии Общество, 19:02
Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале Экономика, 19:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве Общество, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ГК «Полипласт» представила инновационные решения на выставке «Химия-2025» Пресс-релиз, 18:57
Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лукашенко о майнинге и «крест смерти» для биткоина. События крипторынка Крипто, 18:41
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Образование, 18:37