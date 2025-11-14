Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале

По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале 2025 года вырос на 0,6% в годовом выражении. В предыдущем квартале годовой рост составлял 1,1%

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, вырос на 0,6% относительно того же периода предыдущего года.

По сообщению Росстата, отрицательный вклад в динамику ВВП внесли, в частности, пассажирооборот (минус 2,9% ко второму квартала 2024 года), оптовый товарооборот (минус 2,8%), грузооборот (минус 1,8%). Лидером роста стал оборот общественного питания — плюс 8,9%. Кроме того, розничный оборот увеличился на 2,1%, а обрабатывающий сектор промышленности — на 1,4% в годовом выражении.

Предварительная оценка ВВП за третий квартал 2025 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Публикация следующей оценки третьего квартала 2025 года состоится 12 декабря.

Рост замедлился по сравнению с данными по ВВП за предыдущий квартал: во втором квартале ВВП вырос почти на 1,1% по сравнению с тем же периодом годовой давности.

Предварительная оценка Росстата совпала с оценкой Минэкономразвития, опубликованной в конце октября. Рост за 9 месяцев в годовом выражении ведомство оценивает в 1%, столько же прогнозируется по итогам всего года.

«Отчетные данные Росстата также свидетельствуют о продолжающемся замедлении инфляции. В совокупности это говорит о том, что принимаемые Банком России и правительством меры позволяют выполнить задачу по снижению инфляции до целевого уровня. Это расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что необходимо для стимулирования инвестиционной активности», — прокомментировали в Минэкономразвития.

Траектория роста экономики в 2026 году и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований, добавил представитель министерства.

Банк России оценивал рост ВВП в третьем квартале относительно того же периода 2024 года чуть ниже — 0,4% — после повышения на 1,1% в предыдущем квартале. В четвертом же квартале, «в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики», годовой темп роста ВВП может перейти в отрицательную зону, предупреждали в ЦБ в начале ноября.

Для оценки динамики экономики «в моменте» требуются данные по изменению ВВП за квартал по сравнению с предыдущим кварталом (секвенциальные темпы), они будут рассчитаны Росстатом позднее. Так, в первом квартале 2025 года, по данным Росстата, ВВП в секвенциальной динамике снизился на 0,6%, однако во втором квартале увеличился на 0,4%. Такие оценки сильно зависят от выбранного метода и исходных данных для исключения сезонного фактора. «Если второй квартал 2025 года показал рост +1,1% г/г, а третий квартал только +0,4% г/г, то, скорее всего, в терминах со снятой сезонностью это даёт снижение», — отмечал профессор РЭШ Олег Шибанов. По оценке Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, размещенной 11 ноября, в третьем квартале 2025 года ВВП, очищенный от сезонной и календарной компоненты, остался на уровне второго квартала. При этом в сентябре российская экономика показала максимальный рост с начала текущего года, отметили в институте.

Формально никакой технической рецессии в российской экономике в 2025 году не было, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов 12 ноября.