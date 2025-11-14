В ЦБ назвали возможные сценарии с ключевой ставкой на заседании в декабре
На последнем заседании по ключевой ставке в 2025 году совет директоров Банка России может как снизить, так сохранить ее на прежнем уровне, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, до декабрьского заседания регулятор получит еще «много информации» для анализа ситуации с инфляцией в стране.
Тремасов также назвал «важной историей» динамику корпоративного кредитования.
«Мы будем ее очень сильно обсуждать», — сказал финансист.
На заседании 24 октября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 16,5% годовых и одновременно ухудшил свой прогноз по ставке в следующем году с 12–13% до 13–15%. Целевой уровень инфляции также был скорректирован с 4% до 4–5%.
Кроме того, ЦБ повысил прогноз по темпам роста корпоративного портфеля банков на 2025 год до 10–13% с прежних ожиданий в 9–12%.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.
