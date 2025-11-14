 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Финансы⁠,
0

В ЦБ назвали возможные сценарии с ключевой ставкой на заседании в декабре

Кирилл Тремасов
Кирилл Тремасов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

На последнем заседании по ключевой ставке в 2025 году совет директоров Банка России может как снизить, так сохранить ее на прежнем уровне, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, до декабрьского заседания регулятор получит еще «много информации» для анализа ситуации с инфляцией в стране.

Тремасов также назвал «важной историей» динамику корпоративного кредитования.

«Мы будем ее очень сильно обсуждать», — сказал финансист.

Набиуллина признала ошибку ЦБ в коммуникации с рынком
Экономика
Эльвира Набиуллина

На заседании 24 октября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 16,5% годовых и одновременно ухудшил свой прогноз по ставке в следующем году с 12–13% до 13–15%. Целевой уровень инфляции также был скорректирован с 4% до 4–5%.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по темпам роста корпоративного портфеля банков на 2025 год до 10–13% с прежних ожиданий в 9–12%.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Денис Малышев
Кирилл Тремасов Центробанк ключевая ставка кредитование

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП
Финансы
В ЦБ рассказали, как не стать жертвой дипфейк-атаки
Общество
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Кремле оценили анонс США военной операции «Южное копье» Политика, 13:07
Главу фирмы в Приморье обвинили в мошенничестве при строительстве детсада Общество, 13:07
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни Финансы, 12:58
В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Вы все время учитесь, а карьера стоит на месте. Почему так происходит Образование, 12:52
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си Политика, 12:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство Политика, 12:46
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день Технологии и медиа, 12:45
«Лесная» майнинг-ферма обнаружена в Смоленщине под Иркутском Крипто, 12:44
В ПСБ назвали способы усилить защиту прав инвесторов Пресс-релиз, 12:44
В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями Общество, 12:43
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием Политика, 12:41
Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве Спорт, 12:39