Аналитики увидели переток расчетов бизнеса в некрупные банки

Средние банки показали рост транзакционных операций компаний. Их выбирают для международных переводов, отмечает «Эксперт РА». Банки, занимающие с 11-го по 100-е место, впервые обогнали топ-10 по отношению таких оборотов к активам

Фото: Олег Яковлев / РБК

В банках за пределами топ-10 идет «мощный» рост транзакционной активности клиентов — юридических лиц, поскольку компании выбирают их для проведения международных расчетов. Об этом пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре об итогах работы банковского сектора в первом полугодии 2023 года, поступившем в РБК.

Аналитики изучили статистику ЦБ и данные отчетности 133 банков, которые имеют кредитные рейтинги агентства (то есть делятся с ним своими данными). Их доля в активах всего банковского сектора без учета Сбербанка на 1 июля 2023 года составляла 83%.

Как сильно выросли транзакции клиентов у банков

«Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам», — говорится в обзоре, где сравниваются показатели первого полугодия 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. У банков с 11-го по 100-е место соотношение среднемесячных оборотов по счетам клиентов — юридических лиц к активам самих банков на 1 июля 2023 года составило 122%. Год назад этот показатель находился на уровне 97%.

У банков из топ-10 в первом полугодии 2023 года соотношение составило 111% против 115% год назад. Ситуация, при которой более мелкие кредитные организации обогнали по этому индикатору крупнейших игроков, сложилась впервые, следует из расчетов «Эксперт РА».

«Сами активы банков растут не так сильно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что оборот увеличивается из-за транзакционной активности клиентов, а не из-за увеличения остатков на их счетах», — объяснила РБК директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Этот тренд сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах у игроков не из первой десятки. Это, по оценке аналитиков, говорит о том, что большая часть их клиентов проводит именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших кредитных организациях (почти все они находятся под международными санкциями).

Из обзора следует, что объем средств не самых крупных игроков в банках-нерезидентах в первом полугодии 2023 года вырос в два раза (до 1,2 трлн руб.) по сравнению с данными на 1 июля 2021 года и превзошел показатель по топ-10 банков (около 1 трлн руб. в этом году против 900 млрд руб. в 2021-м).

Операции внутри страны клиенты-юрлица по-прежнему предпочитают проводить через топ-10 кредитных организаций, следует из данных «Эксперт РА».

Почему растут транзакции в средних банках

Транзакционная активность в банках с 11-го по 100-е место начала расти со второго полугодия 2022 года, в первом полугодии 2023 года тренд продолжился. «Основная причина роста объема операций клиентов в данной группе банков вызвана возможностью проведения там международных расчетов, часть клиентов перевели туда и внутренние расчеты, но в гораздо меньшем масштабе», — рассказала Якушкина.

Банки за пределами топ-100 для проведения международных расчетов клиенты выбирают реже. «Несмотря на возможности проведения операций в мягких валютах данными кредитными организациями по мере открытия счетов в дружественных юрисдикциях, они не могут обеспечить сопоставимый уровень услуг, что обуславливает замедление перетока остатков юридических лиц в эту группу банков», — говорится в обзоре. Для обслуживания внешнеэкономической деятельности клиенты стараются выбирать более крупные кредитные организации, сочетающие в себе неподсанкционность, технологичность и хороший клиентский сервис, отмечают аналитики «Эксперт РА».

Из крупнейших банков под различными ограничениями западных стран (санкции, отключение от SWIFT, недоступность валютных переводов) находятся Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, «Открытие», Газпромбанк, Росбанк и МКБ. С весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России. В результате крупные банки под санкциями были вынуждены или полностью свернуть направление международных переводов, или настроить альтернативные способы их проведения. Так, например, Сбербанк осуществляет международные переводы в ограниченный список стран преимущественно в рублях.

Сейчас механизм международных расчетов индивидуален по каждому направлению и зависит от нескольких параметров, в том числе от юрисдикции и от того, как на этом направлении работают банки, экспортеры и импортеры, говорил директор департамента организации международных расчетов ЦБ Михаил Ковригин. По его словам, компетенции в организации зарубежных расчетов стали конкурентным преимуществом, хотя раньше воспринимались как само собой разумеющееся. Однако небольшие банки сталкиваются с недостатком компетенций при организации таких операций.

Какой прибыли от банков ждут аналитики

Аналитики «Эксперт РА» также прогнозируют рекордную прибыль банковского сектора по итогам 2023 года, которая превысит 3 трлн руб. По итогам первого полугодия 2023 года банки уже получили прибыль в размере 1,7 трлн руб. Более 75% (2,4 трлн руб.) годового финансового результата обеспечат банки из топ-10. На долю банков с 11-го по 50-е место придется 580 млрд руб., банки с 51-го по 100-е место заработают 125 млрд руб., остальное (4 млрд руб.) получат банки за пределами топ-100, считают в «Эксперт РА».

«Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам», — считают авторы обзора. Банки с 11-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода, а бенефициарами роста ставок станут банки, не входящие в топ-100. На рекордный размер прибыли также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля.

Существенное влияние на текущий прогноз могут оказать внешние шоки, в том числе усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли, предупреждают аналитики «Эксперт РА».