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Костин назвал первоочередные задачи в развитии расчетов глобального Юга

В первую очередь России и странам глобального Юга надо создать альтернативу SWIFT, считает глава ВТБ Андрей Костин. Во-вторых, наладить цифровые расчеты. Технически это несложно, вопрос — в политической плоскости, говорит он
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одна из главнейших задач в развитии системы финансовых расчетов между странами глобального Юга (плюс Россия) — создание «единой открытой системы» передачи финансовых сообщений, которая смогла бы заменить популярную западную систему SWIFT, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

«Сегодня расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, потому что вроде валюты национальные, а системы передачи данных только западные. Заместить SWIFT технически легко. У всех стран есть свои системы передачи финансовых сообщений: в России, Китае, Индии, у государств арабского мира. Нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему», — сказал Костин. «Многое зависит от того, как пройдут политические переговоры по этим вопросам», — добавил он.

Под глобальным Югом понимается множество стран Азии, Африки и Латинской Америки, в первую очередь Китай и государства Персидского залива.

SWIFT — это зарегистрированная в Бельгии международная сеть, которую банки (более 11 тыс. в мире) используют, чтобы быстро и безопасно передавать друг другу платежные поручения. С началом жестких санкций в 2022 году Евросоюз напрямую отключил от SWIFT десять российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Открытие», но сложности с доступом к системе также могут возникать у других банков, внесенных в санкционные списки. С 1 октября 2023 года российским банкам запрещено использовать SWIFT при внутрироссийских переводах. Собственные системы передачи финансовых сообщений есть у России, Китая, Индии.

На втором шаге нужно развивать цифровые расчеты, заявил глава ВТБ. «И мы, и Китай, и арабские страны в технологическом плане к этому готовы», — сказал он. В Китае во внутренних розничных расчетах уже используется цифровой юань: на середину 2023 года объем транзакций с использованием e-CNY достиг 1,8 трлн юаней ($249 млрд), сообщали в ЦБ КНР. Банк России в середине августа запустил тестирование реальных цифровых рублей.

Костин выразил мнение, что в составе БРИКС единая валюта для реальных платежей «в ближайшем будущем не появится». «А вот двусторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, — это возможно», — считает он. На данный момент проект создания единой валюты БРИКС — это «утопия», сказал недавно старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, а вместо этого нужно сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов (клиринга) в национальных валютах.

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Лидерство России и Китая

Лидерство в разработке альтернативной финансовой инфраструктуры должны взять на себя Россия и Китай, уверен Костин. «Я думаю, что нам прежде всего нужно с Китаем этот вопрос решить. Если Россия и Китай начнут, то дальше обязательно присоединятся и арабские страны, и государства Южной Америки, и Юго-Восточной Азии. Мы ведем с ними разговоры, они готовы», — сказал глава ВТБ.

По мнению Костина, если такая коалиция станет достаточно широкой, США уже не смогут использовать доллар и санкции как оружие.

«Я говорю нашим коллегам из Китая и других стран: «Не надо бояться». Более 100 стран не поддерживают санкции. Не могут американцы взять и применить, допустим, вторичные санкции против 100 государств мира. Это окончательно подорвет их позицию», — подчеркнул Костин.

«Мы [ВТБ], наверное, первые, кто озвучил идею дедолларизации. Уже больше десяти лет прошло. Но тогда эта идея была не востребована, потому что была другая геополитическая ситуация, не было таких проблем. Сегодня, я думаю, большая часть человечества понимает необходимость альтернативной финансовой системы», — подчеркнул Костин.

В настоящее время доллар занимает около 60% всех глобальных валютных резервов, про которые известно, по каким валютам они распределены. Также на доллар приходится около половины всех трансграничных займов, международных облигаций и торговых счетов-фактур. Однако, по данным Минэкономразвития, сейчас почти 90% торговли России с КНР идет в национальных валютах.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ Андрей Костин валютные расчеты санкции дедолларизация
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