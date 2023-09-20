Сбербанк запустит переводы на карты банков Китая

Сбербанк планирует восстановить денежные переводы в Китай после того, как они были отключены из-за санкций. Теперь транзакции будут проводиться в рублях, но получить их можно будет на карты местных банков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк осенью планирует вновь запустить денежные переводы в Китай на карты местных банков. Транзакции будут доступны физическим лицам и проводиться в рублях, сообщил РБК представитель кредитной организации. Ранее такие переводы были остановлены из-за санкций.

«Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована. Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов, 1% от суммы», — сказал представитель «Сбера», добавив, что в сутки можно будет переводить максимум 300 тыс. руб., а в месяц — 700 тыс. руб. При этом минимальная сумма операции составит 3,5 тыс. руб.

По словам представителя Сбербанка, всего клиентам кредитной организации доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях в банки Индии, а также в белорусских рублях в Белоруссию. На сайте Сбербанка в списке направлений для переводов указаны 15 стран, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

Сбербанк в начале 2022 года уже запускал денежные переводы в Китай по номеру телефона на кошелек Alipay. Тогда сервис работал совместно с международной системой денежных переводов Western Union. Однако в апреле 2022 года кредитная организация остановила все переводы за рубеж в иностранной валюте из-за введенных против нее санкций, хотя затем часть из них восстановила. В июне прошлого года банк приостановил трансграничные переводы корпоративных клиентов в юанях, а также отправления в этой валюте в другие банки на территории России. Позднее глава банка Герман Греф сообщал о возобновлении расчетов.

ВТБ, против которого, как и против «Сбера», введены блокирующие санкции США, в сентябре прошлого года также восстановил переводы для физических лиц в Китай, они проходят в юанях. Представитель банка тогда говорил, что ВТБ будет проводить транзакции в обход международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.