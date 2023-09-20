 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Сбербанк запустит переводы на карты банков Китая

Сбербанк будет отправлять переводы в Китай в рублях
Сбербанк планирует восстановить денежные переводы в Китай после того, как они были отключены из-за санкций. Теперь транзакции будут проводиться в рублях, но получить их можно будет на карты местных банков
Сбербанк SBER ₽253,57 -0,01% Купить
Сбербанк SBERP ₽253,55 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк осенью планирует вновь запустить денежные переводы в Китай на карты местных банков. Транзакции будут доступны физическим лицам и проводиться в рублях, сообщил РБК представитель кредитной организации. Ранее такие переводы были остановлены из-за санкций.

«Деловые связи с Китаем активно развиваются, страна также интересна для туристов, поэтому мы ожидаем, что услуга переводов будет востребована. Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов, 1% от суммы», — сказал представитель «Сбера», добавив, что в сутки можно будет переводить максимум 300 тыс. руб., а в месяц — 700 тыс. руб. При этом минимальная сумма операции составит 3,5 тыс. руб.

По словам представителя Сбербанка, всего клиентам кредитной организации доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях в банки Индии, а также в белорусских рублях в Белоруссию. На сайте Сбербанка в списке направлений для переводов указаны 15 стран, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

Сбербанк в начале 2022 года уже запускал денежные переводы в Китай по номеру телефона на кошелек Alipay. Тогда сервис работал совместно с международной системой денежных переводов Western Union. Однако в апреле 2022 года кредитная организация остановила все переводы за рубеж в иностранной валюте из-за введенных против нее санкций, хотя затем часть из них восстановила. В июне прошлого года банк приостановил трансграничные переводы корпоративных клиентов в юанях, а также отправления в этой валюте в другие банки на территории России. Позднее глава банка Герман Греф сообщал о возобновлении расчетов.

ВТБ, против которого, как и против «Сбера», введены блокирующие санкции США, в сентябре прошлого года также восстановил переводы для физических лиц в Китай, они проходят в юанях. Представитель банка тогда говорил, что ВТБ будет проводить транзакции в обход международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Сбербанк санкции Денежные переводы
Материалы по теме
Сбербанк начал разрабатывать карты для иностранных туристов
Финансы
QIWI Uzbekistan приостановила международные переводы
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Клуб НХЛ подписал пробный контракт с 35-летним чемпионом мира из России Спорт, 14:09
Польша пригрозила Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта Политика, 14:07
Власти Москвы рассказали о девяти проектах редевелопмента в САО Город, 14:06
Нагорный Карабах: история конфликта Политика, 14:06
Сбербанк запустит переводы на карты банков Китая Финансы, 14:00
В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Байдена о «диктаторе» Политика, 13:57
Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе Политика, 13:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 13:45 
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:44
Как компании заставляют говорить о себе — приемы сарафанного маркетинга Pro, 13:43
Защита Блиновской попросила снизить требования к ней на ₽200 млн Бизнес, 13:41
Москвина назвала закрытой тему запрета Гуменнику кататься под Rammstein Спорт, 13:38
Как разместили беженцев в лагере миротворцев России в Карабахе Политика, 13:35
Шойгу в Тегеране показали иранские ракетные комплексы и беспилотники Политика, 13:33