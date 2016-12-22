Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

Структуру, которая будет координировать развитие экосистемы с другими бизнес-блоками Сбербанка, возглавит Марк Завадский. Источники РБК говорят, что SberX может стать основой брендинга нефинансовых элементов экосистемы Сбербанка

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В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

SberX возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский, сообщил Хасис: «Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка».

Три источника РБК, знакомых с разработкой концепции SberX, говорят, что она может стать основой для брендинга элементов экосистемы Сбербанка.

«В рамках этой концепции Х может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и т.д.», — описал эту концепцию один из источников РБК, отметив, что она уже реализуется на практике.

По словам источников РБК, концепция нового бренда подготовлена, но еще не утверждены объемы инвестиций в ее реализацию и продвижение.

Другой источник РБК в банке уточняет, что идут обсуждения, как Сбербанк будет брендировать нефинансовые сервисы, которые развиваются в рамках экосистемы. «Sber как бренд для экосистемы — это один из вариантов. То есть речь идет не о ребрендинге банка, а о создании бренда более высокого уровня, под которым будут развиваться новые проекты», — пояснил он.

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Во вторник, 11 декабря, глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово «банк», однако в финансовой части согласно законодательству бренд сохранится.

Кроме того, Сбербанк через свою «дочку» Bi.Zone купил доменное имя sber.ru, писал ранее портал banki.ru со ссылкой на доменного инвестора Павла Гросса. Гросс подтвердил РБК, что банк купил домен Sber.ru и добавил, что сделал он это еще полгода назад. В банке РБК также подтвердили покупку домена. Банк за последний год зарегистрировал около 80 доменных страниц, где в домене присутствует «sber» — 20 из них было зарегистрировано в ноябре-декабре, свидетельствуют данные statonline.ru. «Все домены, приобретаемые банком, планируется использовать для развития деятельности банка и экосистемы», — пояснили в банке.