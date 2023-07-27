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Финансы ,  
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Чистая прибыль ВТБ за полугодие стала рекордной — почти ₽290 млрд

Чистая прибыль группы ВТБ за январь—июнь установила рекорд и составила 289,8 млрд руб.
ВТБ отчитался о рекордной прибыли 289,8 млрд руб. за первое полугодие. Этому, в частности, помогли присоединение крымского РНКБ и положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля
ВТБ VTBR ₽0,02445 +4,09% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За шесть месяцев 2023 года чистая прибыль группы ВТБ составила 289,8 млрд руб., следует из его сокращенной отчетности по МСФО. Это рекордный результат за такой период, сказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, оценка подтверждается ранее опубликованными отчетностями банка.

Динамика финансового результата в годовом выражении не раскрывается. Во втором квартале ВТБ заработал 142,6 млрд руб., на 3% меньше, чем в первом (147,2 млрд руб.).

Из чего сложился рекордный результат

В кризисном 2022 году ВТБ зафиксировал рекордный в своей истории убыток — 612,6 млрд руб. по МСФО. В отличие от предыдущих кризисов группа решила признать все потери сразу — «оставить действительно все плохое в 2022 году и иметь более резкую траекторию восстановления прибыльности» в будущем, объяснял Пьянов.

Как следует из отчетности, за январь—июнь чистые процентные доходы ВТБ достигли 367,9 млрд руб. Во втором квартале они были чуть больше, чем в первом, — 194,6 млрд против 173,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за полугодие составили 97,7 млрд руб.: 42 млрд руб. в первом квартале и 55,7 млрд руб. во втором.

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Значительное влияние на финансовый результат группы оказали разовые факторы — доход от присоединения крымского РНКБ в первом квартале в размере 35 млрд руб., а также положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. Последняя добавила к доходам банка порядка 100 млрд руб., оценил Пьянов.

Расходы ВТБ на резервы за январь—июнь составили 92,4 млрд руб. Это значительно уступает тратам на покрытие возможных потерь в кризисном 2022 году (514,3 млрд руб.).

По итогам полугодия рентабельность капитала группы составила 32,8%, чувствительный для банка ВТБ норматив базового капитала Н1.1 держался на уровне 6,2%. Минимально допустимый уровень норматива составляет 4,5%, но уже при уровне 5,125% у банка возникает право по изменению условий для владельцев субординированных облигаций. В декабре прошлого года ВТБ приостановил выплату купонов по своим «вечным» субордам, но обещал вернуться к ним в 2024 году.

Прогнозы на конец года

Как отметил Пьянов, ВТБ по итогам года намерен нарастить кредитный портфель юрлиц более чем на 12% (с начала года прирост составил 9,7%), а розничный — более чем на 15% (сейчас 9%). Чистая процентная маржа (NIM), по расчетам ВТБ, останется выше 3% (по итогам полугодия 3,2%), а чистые комиссионные доходы прирастут более чем на 12% по итогам года.

Если ранее ВТБ в качестве таргета по чистой прибыли называл уровень предыдущего рекордного 2021 года — 327 млрд руб., то в июне глава госбанка Андрей Костин обозначил новый ориентир — около 400 млрд руб. Пока ВТБ сохраняет этот прогноз на конец 2023 года, сказал Пьянов. С учетом результата в первом полугодии это означает, что прибыль банка и его дочерних структур во второй половине года будет ниже — на уровне 110 млрд руб.

Оценка не учитывает возможные доходы группы от положительной валютной переоценки, пояснил топ-менеджер ВТБ. Он уточнил, что длинные позиции ВТБ по евро закрываются за счет инструментов в юанях и это может генерировать дополнительный доход «в случае более быстрого ослабления рубля к евро и более медленного к юаню».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ отчетность МСФО
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