Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
В мэрии рассказали про архитектурную отделку станции метро «Яхромская» Город, 12:04
Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн Финансы, 12:00
Кто поддерживает независимые музыкальные группы РБК и ВКонтакте, 11:59
Число погибших от отравления «Мистером Сидром» увеличилось до 46 человек Общество, 11:58
Срочникам разрешат заключать годовые контракты уже через месяц службы Политика, 11:48
Матвиенко поддержала поправки о призыве и предложила россиянам выбор Политика, 11:48
На долгосрочных держателей приходится 75% всех биткоинов в обороте Крипто, 11:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 Общество, 11:44
«Зенит» объявил о переходе вратаря «Сочи» Спорт, 11:43
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Четвертый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова» Политика, 11:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:31
Журналист узнал о выделении саудовским клубам $22 млрд на трансферы Спорт, 11:24
Один из крупнейших швейцарских банков закроет счета клиентам из России Бизнес, 11:16
Финансы ,  
0 

Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн

ЦБ: чистая прибыль банковского сектора в январе-июне достигла 1,7 трлн руб.
Банки за полгода показали чистую прибыль в 1,7 трлн руб., что стало для них историческим максимумом. Заработать им, в частности, помогает ослабление рубля
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Чистая прибыль российских банков за январь—июнь 2023 года составила 1,7 трлн руб., подсчитал ЦБ. Это исторический максимум для сектора. Для сравнения, годовой рекорд по прибыли банков, поставленный в 2021 году, составлял 2,4 трлн руб. В 2022 году на фоне кризиса и санкций, российские банки зафиксировали самый крупный в истории убыток — 1,5 трлн руб.

Как слабый рубль поддержал финансовый результат банков

Прибыльность банковского бизнеса начала восстанавливаться еще во второй половине 2022 года, на рекордный рост она вышла уже в начале этого года. Начиная с февраля, заметный эффект на финансовый результат начала оказывать валютная переоценка — из-за ослабления рубля валютные активы и пассивы на балансах банков стали расти в рублевом выражении.

Если в феврале этот фактор обеспечил примерно четверть итоговой чистой прибыли сектора (73 из 293 млрд руб.), то в июне — около половины: по данным ЦБ, в первый летний месяц валютная переоценка оказала положительный эффект в размере 153 млрд руб., а чистая прибыль банков за тот же период составила 314 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. принесли доходы от операций с ценными бумагами, а 33 млрд руб. — дивиденды от дочерних компаний.

В июне рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4%, оценивал Банк России (.pdf). В июле девальвация продолжилась: в отдельные дни в начале месяца доллар пробивал отметку в 93 руб. Днем 25 июля доллар торгуется вокруг отметки 90 руб.

Основная прибыль сектора, без учета валютной переоценки и разовых факторов, составила всего 125 млрд руб. против 250 млрд руб. в мае, подчеркнул ЦБ. Это связано с ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам — с июля перестала действовать часть кризисных послаблений от ЦБ, позволявших банкам сэкономить на этом.

Читайте на РБК Pro
Ваши сотрудники отдают всю зарплату кредиторам: как это исправить
Чем расширение черного списка офшоров грозит россиянам
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

Как растут активы и пассивы российских банков

По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года совокупные активы банковского сектора составили 147,17 трлн руб., прибавив с начала года 9,1%. Кредитный портфель за тот же период увеличился на 10,3%, до 88,88 трлн руб. Почти три четверти от этой суммы приходится на корпоративные ссуды (65,3 трлн руб. на 1 июля). В годом выражении рост корпоративного кредитования достиг 16,7%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, портфель увеличивается в основном за счет рублевых ссуд, дополнительным фактором выступает конвертация кредитов из валют недружественных стран (доллары и евро) в рубли. Только за июнь, на фоне банки провели такие операции примерно на $1 млрд.

Розничное кредитование в России ускоряется: портфель ипотеки достиг 15,7 трлн руб. (+22,9% год к году), объем выданных населению необеспеченных ссуд на 1 июля превысил 12,8 трлн руб., (+11,8% в годовом выражении).

Долю проблемных кредитов как в корпоративном сегменте, так и в рознице ЦБ оценивает как невысокую — 6,2% и 5% портфеля соответственно.

Совокупные пассивы банков на 1 июля оценивались в 134,35 трлн руб., увеличившись за полугодие на 9,5%. Средства клиентов-юрлиц на отчетную дату достигли 46,58 трлн руб. (+16,2% год к году), средства населения на счетах и депозитах — 39,28 трлн руб. (+12,8%).

Сбережения россиян в банках растут в основном за счет бюджетных выплат, отмечает ЦБ. Регулятор также указал она сохраняющуюся тенденцию конвертации валюты со счетов и депозитов в рубли.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Банк России чистая прибыль отчетность по РСБУ
Материалы по теме
Сбербанк и ВТБ анонсировали рост ставок по вкладам после решения ЦБ
Финансы
Банки в июне выдали россиянам кредиты на рекордные ₽1,5 трлн
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter