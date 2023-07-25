Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн

Банки за полгода показали чистую прибыль в 1,7 трлн руб., что стало для них историческим максимумом. Заработать им, в частности, помогает ослабление рубля

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Чистая прибыль российских банков за январь—июнь 2023 года составила 1,7 трлн руб., подсчитал ЦБ. Это исторический максимум для сектора. Для сравнения, годовой рекорд по прибыли банков, поставленный в 2021 году, составлял 2,4 трлн руб. В 2022 году на фоне кризиса и санкций, российские банки зафиксировали самый крупный в истории убыток — 1,5 трлн руб.

Как слабый рубль поддержал финансовый результат банков

Прибыльность банковского бизнеса начала восстанавливаться еще во второй половине 2022 года, на рекордный рост она вышла уже в начале этого года. Начиная с февраля, заметный эффект на финансовый результат начала оказывать валютная переоценка — из-за ослабления рубля валютные активы и пассивы на балансах банков стали расти в рублевом выражении.

Если в феврале этот фактор обеспечил примерно четверть итоговой чистой прибыли сектора (73 из 293 млрд руб.), то в июне — около половины: по данным ЦБ, в первый летний месяц валютная переоценка оказала положительный эффект в размере 153 млрд руб., а чистая прибыль банков за тот же период составила 314 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. принесли доходы от операций с ценными бумагами, а 33 млрд руб. — дивиденды от дочерних компаний.

В июне рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4%, оценивал Банк России (.pdf). В июле девальвация продолжилась: в отдельные дни в начале месяца доллар пробивал отметку в 93 руб. Днем 25 июля доллар торгуется вокруг отметки 90 руб.

Основная прибыль сектора, без учета валютной переоценки и разовых факторов, составила всего 125 млрд руб. против 250 млрд руб. в мае, подчеркнул ЦБ. Это связано с ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам — с июля перестала действовать часть кризисных послаблений от ЦБ, позволявших банкам сэкономить на этом.

Как растут активы и пассивы российских банков

По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года совокупные активы банковского сектора составили 147,17 трлн руб., прибавив с начала года 9,1%. Кредитный портфель за тот же период увеличился на 10,3%, до 88,88 трлн руб. Почти три четверти от этой суммы приходится на корпоративные ссуды (65,3 трлн руб. на 1 июля). В годом выражении рост корпоративного кредитования достиг 16,7%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, портфель увеличивается в основном за счет рублевых ссуд, дополнительным фактором выступает конвертация кредитов из валют недружественных стран (доллары и евро) в рубли. Только за июнь, на фоне банки провели такие операции примерно на $1 млрд.

Розничное кредитование в России ускоряется: портфель ипотеки достиг 15,7 трлн руб. (+22,9% год к году), объем выданных населению необеспеченных ссуд на 1 июля превысил 12,8 трлн руб., (+11,8% в годовом выражении).

Долю проблемных кредитов как в корпоративном сегменте, так и в рознице ЦБ оценивает как невысокую — 6,2% и 5% портфеля соответственно.

Совокупные пассивы банков на 1 июля оценивались в 134,35 трлн руб., увеличившись за полугодие на 9,5%. Средства клиентов-юрлиц на отчетную дату достигли 46,58 трлн руб. (+16,2% год к году), средства населения на счетах и депозитах — 39,28 трлн руб. (+12,8%).

Сбережения россиян в банках растут в основном за счет бюджетных выплат, отмечает ЦБ. Регулятор также указал она сохраняющуюся тенденцию конвертации валюты со счетов и депозитов в рубли.