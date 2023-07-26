ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам после решения ЦБ

ВТБ после решения ЦБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10%

ВТБ повысил проценты по вкладам после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 8,5%. О росте ставок объявили и другие банки, в том числе «Сбер» и Альфа-банк

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

В среднем повышение составит 0,5 п.п. Максимальная доходность составит 10% годовых (такие условия предлагает «ВТБ-Вклад в рублях», ранее максимальная ставка составляла 9,5%); получить такую ставку можно, оформив вклад сроком на три года с капитализацией процентов или их выплатой в конце срока.

«На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доходности на розничном рынке сберегательных продуктов», — заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. В ВТБ считают, что в ближайший месяц средняя ставка в топ-10 банков вырастет на 0,6–0,7 п.п. и приблизится к 8,5% с нынешних 7,67% и «основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки».

Тучкова предположила, что ставки по валютным депозитам будут держаться на минимальном уровне.

ВТБ анонсировал рост ставок после решения Центробанка, который 21 июля поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку в феврале 2022 года — до рекордных 20%, после этого она постепенно снижалась.

На решение ЦБ также отреагировали Сбербанк, где максимальная ставка выросла до 10%, Альфа-банк (до 10%). До повышения ключевой ставки доходность по вкладам пересмотрели Росбанк (до 10% годовых) и банк «Зенит» (до 8,55%). Изменение ставок допустили в «Открытии».