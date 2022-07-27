Deutsche Bank увидел риск потери контроля над подразделением в России

Группа предупредила, что из-за «неблагоприятных действий» российских регулирующих органов может потерять контроль над местными активами

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Deutsche Bank в своем отчете предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине и действий российских регуляторов. Внимание на документ обратил Frank Media.

По мнению группы, она может лишиться возможности использовать собственные технологические ресурсы: в 2001 году Deutsche Bank (DB) открыл свой первый центр разработки в России, который специализируется на создании программного обеспечения для инвестиционного бизнеса DB по всему миру и других задачах. Ситуация может помешать ООО «Дойче Банк» предоставлять корпоративные банковские услуги работающим в России «дочкам» международных компаний.

«Неблагоприятные действия регулирующих органов могут привести к потере контроля над местными активами», — также предупреждает банк.

Кроме того, из-за санкций есть риск, что «контрагенты не смогут выполнять платежные обязательства из-за невозможности перевести средства в необходимой валюте или вообще произвести платеж». Это уже привело к тому, что весной группа прекратила отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в DB корреспондентские счета в евро.

12 марта DB объявил, что уходит из России и не планирует запускать в стране новые проекты.Однако группа сообщила, что «продолжает изучать варианты», как поступить с остающимися в стране ИТ-операциями. По данным Financial Times, после начала боевых действий на Украине Deutsche Bank перевел в Берлин примерно 2 тыс. программистов и членов их семей из технологических центров банка в Москве и Санкт-Петербурге.

В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом. Он отметил, что варианта с передачей «дочек» иностранных банков в управление локальным участникам рынка пока нет в повестке, но не исключил его появления. Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что решения по ходатайствам на продажу «дочек» иностранных банков будут приниматься индивидуально.