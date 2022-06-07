FT узнала о релокации сотрудников Deutsche Bank из России

В Берлин переехали примерно 2 тыс. человек — программисты из двух технологических центров банка в Москве и Санкт-Петербурге с семьями. Конгломерат объявил об уходе из страны, но не захотел расставаться с российскими специалистами

Фото: Владислав Шатило / РБК

Deutsche Bank перевел из России в Германию несколько сотен программистов с семьями — всего около 2 тыс. человек. По данным источников Financial Times, более половины сотрудников офисов в стране согласились на предложение руководства переехать в Берлин после начала военной операции на Украине, и большинство из них уже покинули Россию.

Собеседник Financial Times отказался считать переезд программистов эвакуацией, это «обыкновенная релокация персонала, пусть и в более серьезных масштабах, чем обычно». Организацией процесса занималась команда примерно из 50 человек — сотрудники отдела кадров и департамента информационных технологий и юристы. Один из источников добавил, что процесс осуществлялся с соблюдением российского законодательства: все сотрудники официально эмигрировали, они «не притворялись, что отправились в отпуск». Компания «приложила огромные усилия», чтобы все понимали, что переезд осуществляется в добровольном порядке.

Один из топ-менеджеров рассказал изданию об опасениях руководства, что российские спецслужбы попытаются внедрить своих агентов и отправить их в Германию в числе программистов, поэтому все сотрудники прошли тщательную проверку. Собеседник отметил, что многие из переехавших работали в компании до 20 лет: «Мы лично и очень хорошо знаем их уже много лет».

Deutsche Bank открыл свой первый центр разработки в России в 2001 году. 12 марта текущего года банк объявил о полном уходе из страны из-за военных действий на Украине. Однако, как отмечает Financial Times, потеря сотрудников в стране могла бы привести к сбоям в работе его компьютерных систем. Всего в технологических центрах конгломерата в Москве и Санкт-Петербурге работали около 1,5 тыс. ИТ-специалистов, их сотрудники составляют четверть всех штатных компьютерных специалистов инвестбанка, пишет издание. Они разрабатывали ПО для направлений глобальной торговли и банковского обслуживания корпоративных клиентов. При этом все данные хранились на серверах в Берлине, подчеркивают в компании.

Deutsche Bank «продолжает изучать варианты», как поступить с остающимися в России ИТ-операциями.