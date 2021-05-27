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Финансы ,  
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Власти назвали причины, почему дефицита топлива летом не будет

В ведомстве считают, что рост оптовых цен не является критичным. Там напомнили о корректировках демпферного механизма, который сдержал этот процесс, и в итоге сохранилась выгодность поставок топлива на внутренний рынок
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Появление дефицита топлива на российском рынке невозможно. Об этом заявили в Минэнерго на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо на биржах в мае, передает ТАСС.

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая этого года. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период», — отметили в министерстве.

Как пишет агентство, стоимость бензина АИ-92 растет последнюю неделю: если 20 мая она составляла 52,8 тыс. руб. за тонну, то к 26 мая выросла уже до 53,6 тыс. руб. (по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).

В Минэнерго заверили, что профильные ведомства приняли все необходимые регуляторные меры. «Помимо поправок в демпфер, для развития биржевых торгов были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед, что должно помочь биржевым покупателям лучше планировать свою ценовую политику», — пояснили там.

В Минэнерго рассказали о «срочных мерах» по сдерживанию цен на бензин
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

На российский топливный рынок продолжают оказывать влияние растущие котировки на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, подчеркнули в Минэнерго, а также внутренний фактор спроса на моторное масло накануне летнего отпускного сезона.

С начала года власти уже дважды корректировали демпферный механизм: в марте, апреле. Он предполагает отрицательный акциз для производителей топлива в случае высоких экспортных цен на нефть, и, наоборот, обязывает компании платить в бюджет при низких ценах. Это позволяет сглаживать колебание цен на топливо на внутреннем рынке.

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Однако с начала 2021 года оптовая цена на бензин и топливо, которую устанавливает правительство (индикативная цена), заложенная в формулу демпфера, росла быстрее розничной. Из-за этого рентабельность АЗС упала и нефтяные компании просили ее изменить.

Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В итоге в марте индикативную цену понизили до 53, 6 тыс. руб. за тонну, а в апреле приняли решение о снижении до 52,3 тыс. руб. Новая формула расчета цены на бензин заработала с 1 мая и будет действовать по 1 января 2022 года.

На прошлой неделе Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку и попросил проработать варианты мер для снижения оптовых цен на бензин. В частности, объединение предлагало увеличить объем производства бензина и нормы продаж на бирже с 11 до 15%, а также временно ограничить экспорт топлива (до 1 октября).

Минэнерго на это заявило, что рассматривает мораторий на экспорт топлива как крайнюю меру, и заверило, что текущий уровень производства полностью удовлетворяет спрос на топливо.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Мария Лисицына
бензин топливо нефть Россия Минэнерго
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