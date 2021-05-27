Власти назвали причины, почему дефицита топлива летом не будет

В ведомстве считают, что рост оптовых цен не является критичным. Там напомнили о корректировках демпферного механизма, который сдержал этот процесс, и в итоге сохранилась выгодность поставок топлива на внутренний рынок

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Появление дефицита топлива на российском рынке невозможно. Об этом заявили в Минэнерго на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо на биржах в мае, передает ТАСС.

«Рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая этого года. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период», — отметили в министерстве.

Как пишет агентство, стоимость бензина АИ-92 растет последнюю неделю: если 20 мая она составляла 52,8 тыс. руб. за тонну, то к 26 мая выросла уже до 53,6 тыс. руб. (по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).

В Минэнерго заверили, что профильные ведомства приняли все необходимые регуляторные меры. «Помимо поправок в демпфер, для развития биржевых торгов были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед, что должно помочь биржевым покупателям лучше планировать свою ценовую политику», — пояснили там.