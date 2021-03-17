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В Минэнерго рассказали о «срочных мерах» по сдерживанию цен на бензин

Счетная палата предупредила об угрозе очередного топливного кризиса по образцу 2018 года. Его главная причина — рост мировых цен на нефть
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России приняты срочные меры по предотвращению подорожания бензина и дизельного топлива, а также обеспечению рентабельности розничного бизнеса АЗС и стабильности на топливном рынке. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК. В министерстве уточнили, что необходимые шаги были разработаны и реализованы по поручению правительства.

«Как следствие, наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах топливом», — отметили в министерстве. По приведенным в сообщении данным, уже 12 марта тонна бензина марки АИ-92 стоила на товарно-сырьевой бирже в Петербурге на 265 руб. дешевле, чем во время предыдущих торгов 11 марта — 54 431 руб. за тонну. На автомобильный бензин марки АИ-95 цена упала на 487 руб. за тонну до 55 667 руб.

«Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке. Мы не видим предпосылок повторения событий 2018 года в 2021 году», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Среди наиболее важных шагов, предпринятых властями, названы рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, плавное увеличение запасов топлив к маю этого года до 1,6 млн т, а также рост выпуска топлив.

«Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств. Так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года. Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка — за прошедшую неделю марта запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. т и превысили в совокупности уровень 1,55 млн т», — отметили в Минэнерго.

Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В министерстве также заверили, что продолжают «работу по актуализации проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года», которая будет рассмотрена правительством в апреле 2021 года. Корректировки нужны для учета последствий пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

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В Счетной палате пришли к выводу, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. «В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорилось в годовом отчете Счетной палаты (СП).

Аудиторы назвали риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» в прошедшем году. В ведомстве напомнили, что весной 2018 года жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

В конце прошлого и начале текущего года, как отмечают аудиторы, стоимость нефти снова начала расти и российские власти вновь приняли ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов.

В СП предупредили, что принятые правительством меры могут помешать утверждению в срок генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

На совещании у вице-премьера Александра Новака 15 марта профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний договорились о корректировке демпферного механизма, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке, с 1 мая. С начала 2021 года индикативная цена на бензин и дизтопливо (оптовая цена, которую устанавливает правительство), заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной (не должна превышать темпы инфляции), поэтому рентабельность АЗС сильно упала и нефтяники просили ее изменить.

Автор
Владислав Гордеев
Минэнерго цены бензин
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