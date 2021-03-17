В Минэнерго рассказали о «срочных мерах» по сдерживанию цен на бензин

Счетная палата предупредила об угрозе очередного топливного кризиса по образцу 2018 года. Его главная причина — рост мировых цен на нефть

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России приняты срочные меры по предотвращению подорожания бензина и дизельного топлива, а также обеспечению рентабельности розничного бизнеса АЗС и стабильности на топливном рынке. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК. В министерстве уточнили, что необходимые шаги были разработаны и реализованы по поручению правительства.

«Как следствие, наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах топливом», — отметили в министерстве. По приведенным в сообщении данным, уже 12 марта тонна бензина марки АИ-92 стоила на товарно-сырьевой бирже в Петербурге на 265 руб. дешевле, чем во время предыдущих торгов 11 марта — 54 431 руб. за тонну. На автомобильный бензин марки АИ-95 цена упала на 487 руб. за тонну до 55 667 руб.

«Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке. Мы не видим предпосылок повторения событий 2018 года в 2021 году», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Среди наиболее важных шагов, предпринятых властями, названы рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, плавное увеличение запасов топлив к маю этого года до 1,6 млн т, а также рост выпуска топлив.

«Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств. Так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года. Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка — за прошедшую неделю марта запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. т и превысили в совокупности уровень 1,55 млн т», — отметили в Минэнерго.