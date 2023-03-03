Райффайзенбанк перестал открывать счета юрлицам

Из-за рекордного количества новых заявок на открытие счетов и в условиях усиления требований к проверкам банк временно не открывает счета новым клиентам-юрлицам. Для физических лиц ничего не меняется

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Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов новым клиентам — юридическим лицам, также он ограничил открытие новых валютных счетов действующим клиентам-организациям, сообщили корреспонденту РБК в службе поддержки банка.

«Банк столкнулся с рекордным количеством новых заявок на открытие счетов и в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики», — пояснили в поддержке.

В пресс-службе банка подтвердили эту информацию и отметили, что клиентов-физлиц изменения не касаются.

Первым об ограничениях сообщил Frank Media. Корреспонденту издания в call-центре банка в качестве причин упомянули рекордное количество заявок на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), усиление проверок и дополнительные требования банков-корреспондентов.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России. По данным Financial Times, банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. В третьем квартале 2022 года российская «дочка» обеспечила 68% финансового результата всей австрийской группы.

После начала российской спецоперации на Украине австрийский Райффайзенбанк стал одним из немногих европейских банков, которые сохранили присутствие в России. В середине февраля банк получил от Минфина США запрос с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Райффайзенбанком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты Reuters отмечали, что санкционное подразделение Минфина проводит такие проверки периодически и они не означают автоматического наложения штрафов.

2 марта Министерство финансов Австрии заявило, что «расследование санкционного органа США — нормальный процесс, который не вызывает беспокойства».