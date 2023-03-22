Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов до 50 тыс. долларов или евро

Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк с 3 апреля решил повысить минимальную сумму валютного перевода для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

Минимальная сумма каждой операции теперь составит 50 тыс. долларов США или евро, или 100 тыс. юаней.

«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», — сообщили РБК в Райффайзенбанке.

По данным кредитной организации, платежи на суммы выше этого порога и расчеты в других валютах проводятся в рамках действующих норм и требований законодательства и банков-корреспондентов.