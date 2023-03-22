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Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов до $50 тыс.
Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов до 50 тыс. долларов или евро
Райффайзенбанк с 3 апреля решил повысить минимальную сумму валютного перевода для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.
Минимальная сумма каждой операции теперь составит 50 тыс. долларов США или евро, или 100 тыс. юаней.
«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», — сообщили РБК в Райффайзенбанке.
По данным кредитной организации, платежи на суммы выше этого порога и расчеты в других валютах проводятся в рамках действующих норм и требований законодательства и банков-корреспондентов.
6 марта банк уже повышал сумму минимальных денежных переводов в валюте в два раза. Для онлайн-переводов минимальная сумма каждой операции выросла до $10 тыс. (или аналогичная сумма в эквиваленте в другой валюте по курсу ЦБ). При переводе в отделении банка минимальная сумма зависит от валюты счета — 10 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.