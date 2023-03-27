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Обанкротившийся Silicon Valley Bank нашел покупателя

Холдинговая компания First–Citizens купит обанкротившийся американский Silicon Valley Bank
Все депозиты и кредиты SVB перейдут к холдинговой компании First–Citizens Bank & Trust Company из Северной Каролины. В понедельник отделения обанкротившегося банка откроются под новым названием
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Банковская холдинговая компания из Северной Каролины First–Citizens Bank & Trust Company договорилась о приобретении всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, сообщает Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).

В сообщении говорится о Silicon Valley Bridge Bank, который был создан после краха SVB; ему регулятор передал все депозиты рухнувшего банка.

В соответствии с соглашением в понедельник, 27 марта, 17 бывших филиалов SVB откроются как отделения First–Citizens Bank & Trust Company; все вкладчики SVB автоматически станут вкладчиками банка-покупателя. FDIC и First–Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам SVB.

По состоянию на 10 марта SVB имел активы на сумму около $167 млрд, а объем депозитов составлял $119 млрд. FDIC сообщила, что в ходе сделки First–Citizens приобрел активы SVB примерно на $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд; ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд останутся в распоряжении корпорации по страхованию вкладов.

FDIC оценивает ущерб от банкротства банка для Фонда страхования вкладов в $20 млрд, впоследствии сумма может измениться.

О том, что First–Citizens заинтересован в приобретении SVB, Bloomberg сообщал 19 марта. Еще одним претендентом на покупку обанкротившегося банка агентство называло холдинг Valley National Bancorp. По состоянию на пятницу, 24 марта, их рыночная капитализация составляла $8,4 млрд и $4,7 млрд соответственно. Покупку проблемного банка допускал и бизнесмен Илон Маск. «Я открыт для этой идеи», — ответил он пользователю Twitter, предложившему предпринимателю сделать SVB электронным банком.

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SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет. Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank. После этого агентство Moody’s изменило прогноз по банковской системе страны со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды». По данным Bloomberg и Reuters, сотрудники администрации президента Джо Байдена провели консультации с основателем финансового холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом относительно банковского кризиса. 

На этом фоне обвалились акции швейцарского Credit Suisse. В соответствии с планом спасения банка, утвержденным ЦБ Швейцарии, контроль над ним получит UBS.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Silicon Valley Bank Банкротство сделка
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