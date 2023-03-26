Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB

Silicon Valley Bank обанкротился в начале марта, после чего резко сократилась капитализация банковского сектора в США, Европе и Азии. Bloomberg пишет, что из-за краха SVB венчурный рынок также сократится на рекордные 25–30%

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Индустрия венчурного капитала стоимостью $2 трлн может столкнуться с уценкой портфеля на 25–30% или на $500 млн из-за краха американского Silicon Valley Bank (SVB), подсчитали аналитики Bloomberg Intelligence.

«После краха SVB мы ожидаем более тщательной оценки и раскрытия информации, особенно с учетом того, что на эти рынки утекла большая часть «фидуциарного» капитала из пенсионных фондов — и, в отличие от эндаументов и семейных офисов, здесь нет возможностей для расширения и притворства», — отметил аналитик Bloomberg Гаурав Патанкар.

Он объяснил, что политика «расширения» и «притворства», которую используют некоторые венчурные компании, предполагает удержание активов и поддержку капитала, чтобы избежать раскрытия их истиной цены. Примеры этого включают ссуды на чистую стоимость активов, которые позволяют партнерам брать кредиты у пула портфельных компаний в рамках фонда, а также продажу активов из управляемого фонда в новый фонд через частные заимствования. «Но эти методы могут только отсрочить, но не решить основную фундаментальную проблему «несостоятельности» и «нереалистичности» венчурных оценок», — отметил Патанкар.

Венчурный капитал (англ. venture — рискованный) — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов). В отличие от классических инвестиций (предполагающих возврат средств), в модель венчурного финансирования заложена вероятность потери вложений в каждую конкретную компанию, при этом прибыльность достигается за счет высокой отдачи от наиболее удачных вложений.

В марте в США в течение одной недели закрылись три банка с активами на $333 млрд, включая Silicon Valley Bank (SVB). Банк занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

После краха SVB президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

Банкротство кредитных организаций повлекло падение капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии, а также проблемы с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS, сделку поддержал швейцарский регулятор.