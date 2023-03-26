Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Политика, 02:51
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB Финансы, 02:25
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид Технологии и медиа, 02:19
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА Технологии и медиа, 01:49
В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России Политика, 01:30
США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе Общество, 01:09
Чемпион лиги Нурмагомедова нокаутировал чемпиона мира по ММА Спорт, 01:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях Технологии и медиа, 01:00
В Федерации фразой «рассчитывали на большее» подвели итоги ЧМ по боксу Спорт, 00:59
В Омске начался пожар на складе по производству пластика Общество, 00:36
От Симеоне до Моуриньо. Кто из тренеров больше потратил на трансферы Спорт, 00:06
В Турции сочли, что инициатива Китая по Украине требует внимания Политика, 25 мар, 23:56
В Подмосковье загорелся завод по производству свинца «Фрегат» Общество, 25 мар, 23:48
Focus узнал о планах Германии выслать более 30 российских дипломатов Политика, 25 мар, 23:39
Банковский кризис на Западе ,  
0 

Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB

Bloomberg: рынок венчурных инвестиций ждет уценка на $500 млн из-за краха SVB
Silicon Valley Bank обанкротился в начале марта, после чего резко сократилась капитализация банковского сектора в США, Европе и Азии. Bloomberg пишет, что из-за краха SVB венчурный рынок также сократится на рекордные 25–30%
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Индустрия венчурного капитала стоимостью $2 трлн может столкнуться с уценкой портфеля на 25–30% или на $500 млн из-за краха американского Silicon Valley Bank (SVB), подсчитали аналитики Bloomberg Intelligence.

«После краха SVB мы ожидаем более тщательной оценки и раскрытия информации, особенно с учетом того, что на эти рынки утекла большая часть «фидуциарного» капитала из пенсионных фондов — и, в отличие от эндаументов и семейных офисов, здесь нет возможностей для расширения и притворства», — отметил аналитик Bloomberg Гаурав Патанкар.

Он объяснил, что политика «расширения» и «притворства», которую используют некоторые венчурные компании, предполагает удержание активов и поддержку капитала, чтобы избежать раскрытия их истиной цены. Примеры этого включают ссуды на чистую стоимость активов, которые позволяют партнерам брать кредиты у пула портфельных компаний в рамках фонда, а также продажу активов из управляемого фонда в новый фонд через частные заимствования. «Но эти методы могут только отсрочить, но не решить основную фундаментальную проблему «несостоятельности» и «нереалистичности» венчурных оценок», — отметил Патанкар.

Венчурный капитал (англ. venture — рискованный) — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов). В отличие от классических инвестиций (предполагающих возврат средств), в модель венчурного финансирования заложена вероятность потери вложений в каждую конкретную компанию, при этом прибыльность достигается за счет высокой отдачи от наиболее удачных вложений.

В марте в США в течение одной недели закрылись три банка с активами на $333 млрд, включая Silicon Valley Bank (SVB). Банк занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

После краха SVB президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

Читайте на РБК Pro
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Спорт и шесть сигар каждый день: как Майкл Джордан остается в форме
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний
Почему звездные сотрудники рушат командную работу

Банкротство кредитных организаций повлекло падение капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии, а также проблемы с ликвидностью у некоторых игроков. В частности, швейцарский Credit Suisse был вынужден запросить кредит от Нацбанка Швейцарии на $54 млрд для стабилизации ситуации, но это не остановило отток вкладов. Впоследствии банк с большим дисконтом приобрел его конкурент UBS, сделку поддержал швейцарский регулятор.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Банк кризис Венчурные инвестиции США
Материалы по теме
Bloomberg назвал претендента на покупку обанкротившегося SVB
Финансы
Экономисты на фоне краха SVB предупредили о риске для 186 банков США
Финансы
Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter