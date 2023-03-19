Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Британские ученые выяснили причину смерти 25% ежей Общество, 10:49
Соперник по финалу «Мастерса» назвал Медведева лучшим теннисистом мира Спорт, 10:40
Bloomberg назвал претендента на покупку обанкротившегося SVB Финансы, 10:38
Путин описал действия ВСУ фразой «нормальные люди так не делают Политика, 10:34
«Цена бездействия растет». Что происходит с ESG-инвестициями в 2023 году Pro, 10:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:18
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике Политика, 10:11
Что происходит с ценами на услуги стоматологов в России из-за санкций Pro, 10:08
Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений Политика, 10:04
Самостоятельные инвестиции или доверительное управление: что эффективнее Инвестиции, 10:00
Хуснуллин сообщил Путину о планах сохранить облик центра Мариуполя Политика, 09:51
FT узнала о подготовке экстренных мер для слияния Credit Suisse и UBS Финансы, 09:48
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора Pro, 09:46
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Bloomberg назвал претендента на покупку обанкротившегося SVB

Bloomberg: холдинговая компания First Citizens может купить обанкротившийся Silicon Valley
На приобретение обанкротившегося Silicon Valley Bank претендуют несколько покупателей, один из них — калифорнийская First Citizens BancShares
Фото: Kori Suzuki / Reuters
Фото: Kori Suzuki / Reuters

Банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens BancShares может выкупить Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, 19 марта Федеральная корпорация по страхованию вкладов примет решение о том, будет ли банк продан полностью или по частям, это зависит от того, какие поступят предложения. Bloomberg передает, что возможность покупки SVB серьезно рассматривает еще как минимум один претендент, о ком идет речь, не уточняется.

Несколько дней назад покупку проблемного банка допустил бизнесмен Илон Маск. «Я открыт для этой идеи», — ответил он пользователю Twitter, предложившему предпринимателю сделать SVB электронным банком.

Позднее Axios со ссылкой на источники передавал, что претенденты есть и на покупку бывшего владельца SVB — компанию SVB Financial Group, в их числе JPMorgan, PNC и Morgan Stanley. 17 марта SVB Financial Group подала заявление на реорганизацию под надзором суда в соответствии со ст. 11 кодекса США о банкротстве.

SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank. Американские регуляторы приняли меры по защите интересов вкладчиков, а президент Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

Читайте на РБК Pro
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Как приостановка членства России в FATF скажется на антиотмывочных мерах
«Экономика держится на жвачке и скрепках»: как рушатся банки США
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить

19 марта источники Bloomberg и Reuters сообщили, что сотрудники администрации Байдена провели консультации с основателем финансового холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом относительно банковского кризиса. Они обсуждали вероятность того, что Баффетт может инвестировать в региональный банковский сектор, также миллиардер давал советы относительно сложившейся ситуации.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Silicon Valley Bank Банк Банкротство
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Экономисты на фоне краха SVB предупредили о риске для 186 банков США
Финансы
Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB
Финансы
Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter