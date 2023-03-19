Bloomberg назвал претендента на покупку обанкротившегося SVB

На приобретение обанкротившегося Silicon Valley Bank претендуют несколько покупателей, один из них — калифорнийская First Citizens BancShares

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Банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens BancShares может выкупить Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, 19 марта Федеральная корпорация по страхованию вкладов примет решение о том, будет ли банк продан полностью или по частям, это зависит от того, какие поступят предложения. Bloomberg передает, что возможность покупки SVB серьезно рассматривает еще как минимум один претендент, о ком идет речь, не уточняется.

Несколько дней назад покупку проблемного банка допустил бизнесмен Илон Маск. «Я открыт для этой идеи», — ответил он пользователю Twitter, предложившему предпринимателю сделать SVB электронным банком.

Позднее Axios со ссылкой на источники передавал, что претенденты есть и на покупку бывшего владельца SVB — компанию SVB Financial Group, в их числе JPMorgan, PNC и Morgan Stanley. 17 марта SVB Financial Group подала заявление на реорганизацию под надзором суда в соответствии со ст. 11 кодекса США о банкротстве.

SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд.

Также крах потерпели Signature Bank и Silvergate Bank. Американские регуляторы приняли меры по защите интересов вкладчиков, а президент Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

19 марта источники Bloomberg и Reuters сообщили, что сотрудники администрации Байдена провели консультации с основателем финансового холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом относительно банковского кризиса. Они обсуждали вероятность того, что Баффетт может инвестировать в региональный банковский сектор, также миллиардер давал советы относительно сложившейся ситуации.