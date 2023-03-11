Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley
Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).
«Я открыт для этой идеи», — написал Маск в Twitter.
Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего Маску купить SVB и сделать его электронным банком.
О банкротстве SVB стало известно 11 марта — это крупнейшее банкротство банка со времен кризиса 2008 года. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в 2022 году он оценивался в $40 млрд, в последние пять лет его капитализация стремительно росла.
Проблемы у SVB начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы — Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов SVB, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Reuters писал о планах Moody's понизить рейтинг кредитной организации, что также могло подтолкнуть ее к банкротству.
После банкротства SVD американский Минфин заверил в устойчивости финансовой системы страны, Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.
Кризис 2007–2008 годов в США обострился после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers, что спровоцировало панику на рынках. Банкротство принято считать отправной точкой глобального финансового кризиса.
В ноябре прошлого года бывший вице-президент Lehman Brothers Лоуренс Макдональд предупредил об угрозе нового краха, «если ставка фондирования ФРС поднимется до 5%». В феврале этого года ФРС США повысила ставку с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых.