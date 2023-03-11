Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
СКА и «Ак Барс» вышли в четвертьфинал плей-офф КХЛ Спорт, 19:42
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:37
«Роскосмос» отправит на орбиту чайку с занавеса МХТ им. Чехова Технологии и медиа, 19:28
Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley Бизнес, 19:23
Глава РПЛ фразой «катастрофа и печаль» оценил посещаемость в 207 зрителей Спорт, 19:19
Федун заявил о «беспардонно украденном» голе у футболиста «Спартака» Спорт, 19:03
Папа римский рассказал о разговорах с Путиным о литературе Политика, 19:00
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 18:53
В Забайкалье пьяный мэр города с топором напал на полицейских Общество, 18:53
Ученые выявили сходство орудий труда древних людей и современных обезьян Общество, 18:49
«Спартак» в концовке вырвал победу у аутсайдера РПЛ Спорт, 18:29
«Локомотив» после двух удалений удержал победу в матче с «Ахматом» Спорт, 18:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:12
Власти назвали сроки появления электронных виз и карт для иностранцев Общество, 18:08
Бизнес ,  
0 

Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley

Илон Маск допустил покупку одного из крупнейших в истории США банков-банкротов
Второе по величине крушение банка за историю США произошло 11 марта. Silicon Valley Bank занимал 16-е место по величине активов. На предложение купить SVB и сделать из него электронный банк Маск заявил: «Открыт для этой идеи»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

«Я открыт для этой идеи», — написал Маск в Twitter.

Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего Маску купить SVB и сделать его электронным банком.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта — это крупнейшее банкротство банка со времен кризиса 2008 года. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в 2022 году он оценивался в $40 млрд, в последние пять лет его капитализация стремительно росла.

Проблемы у SVB начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы — Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов SVB, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Reuters писал о планах Moody's понизить рейтинг кредитной организации, что также могло подтолкнуть ее к банкротству.

После банкротства SVD американский Минфин заверил в устойчивости финансовой системы страны, Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.

Читайте на РБК Pro
NFT, метавселенные, медитации: как меняются форматы корпоративов
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Главные тренды HR-технологий в 2023 году
Байден готовит налог на миллиардеров. Сколько заплатят Маск и Безос

Кризис 2007–2008 годов в США обострился после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers, что спровоцировало панику на рынках. Банкротство принято считать отправной точкой глобального финансового кризиса.

В ноябре прошлого года бывший вице-президент Lehman Brothers Лоуренс Макдональд предупредил об угрозе нового краха, «если ставка фондирования ФРС поднимется до 5%». В феврале этого года ФРС США повысила ставку с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Банк США Банкротство покупка
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter