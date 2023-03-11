Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley

Илон Маск допустил покупку одного из крупнейших в истории США банков-банкротов

Второе по величине крушение банка за историю США произошло 11 марта. Silicon Valley Bank занимал 16-е место по величине активов. На предложение купить SVB и сделать из него электронный банк Маск заявил: «Открыт для этой идеи»

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Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

«Я открыт для этой идеи», — написал Маск в Twitter.

Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего Маску купить SVB и сделать его электронным банком.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта — это крупнейшее банкротство банка со времен кризиса 2008 года. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. Еще в 2022 году он оценивался в $40 млрд, в последние пять лет его капитализация стремительно росла.

Проблемы у SVB начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы — Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов SVB, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Reuters писал о планах Moody's понизить рейтинг кредитной организации, что также могло подтолкнуть ее к банкротству.

После банкротства SVD американский Минфин заверил в устойчивости финансовой системы страны, Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.