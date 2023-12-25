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Финансы ,  
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Глава ЦБ допустила введение специальной региональной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: обсуждается введение ипотеки с разными ставками по регионам
Идея внедрения льготной ипотеки с разными ставками по регионам все еще обсуждается, сказала в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Возможно, она будет затрагивать не регионы в целом, а отдельные города внутри них
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Власти продолжают обсуждение дифференциации ставок льготной ипотеки, рассказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Региональная ипотека, да, обсуждается. В Государственной думе создана специальная рабочая группа, мы в ней участвуем», — отметила она. По ее словам, настройка ипотечных ставок в зависимости от региона оформления кредита может быть необходима в условиях дисбаланса в сфере жилищного строительства.

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Эльвира Набиуллина

«У нас действительно есть проблема, что в ряде регионов застой на жилищном рынке. Мы видим, что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах. Конечно, поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы», — пояснила Набиуллина. Она при этом подчеркнула, что говорить о конкретных регионах, где может быть введена региональная ипотека, а также об уровне ставок по такой программе пока преждевременно.

Глава ЦБ допустила введение специальной региональной ипотеки
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«И, наверное, даже не очень правильно, что мы берем какой-то регион именно как регион. Потому что часто в столичных центрах регионов ситуация приемлемая, а вот в средних, небольших городах — там большие проблемы возникают. На мой взгляд, нужно рассматривать тему более точечно, но все это требует обсуждения. Администрирование этих программ, критерии — это очень сложный вопрос», — заметила глава ЦБ.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Вопрос дифференциации ставок льготной ипотеки в зависимости от региона поднимался в ноябре во время выступления Набиуллиной в Госдуме. Идею озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он указывал, что при одинаковых ставках по ипотеке и одинаковых льготных программах «зарплата в Москве отличается в разы от зарплаты в Костроме». Набиуллина предложение поддержала.

«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать, — уровень доходов населения может быть одним из критериев, вы сказали — заработная плата. Мне кажется, можно еще посмотреть уровень проникновения ипотеки — есть [регионы], где совсем мало выдают ипотеки, есть [те], где она развита. И жилищное строительство — многим строительным компаниям очень невыгодно строить как раз в небольших городах, это низкая прибыльность», — говорила тогда глава ЦБ.

Как устроена льготная ипотека сейчас

Самые массовые льготные программы — льготная ипотека и семейная — действуют во всех регионах России, предельные ставки по ним едины для всех субъектов и составляют 8 и 6% соответственно. В России также запущена программа дальневосточной ипотеки по ставке до 2% годовых для 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Она не предусматривает дифференциацию ставок в зависимости от субъекта, включенного в программу. С 2023 года на аналогичных условиях начала выдаваться арктическая ипотека, которая действует в семи северных регионах и отдельных населенных пунктах арктической зоны.

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Фото:Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС

1 июля 2024 года истекает срок действия программ льготной ипотеки на новостройки и семейной ипотеки. Вторая программа, скорее всего, будет продлена, сказала Набиуллина: «Семейная ипотека, скорее всего, останется, сейчас это будет обсуждаться — и ее продление, и возможные параметры».

В сентябре правительство пересмотрело параметры основных программ льготной ипотеки, ужесточив критерии: минимальный первоначальный взнос по ней был повышен с 15 до 20%. В декабре изменения затронули в основном льготную ипотеку на новостройки, которая выдается по ставке до 8%: минимальный первоначальный взнос по программе был повышен до 30%, а максимальная сумма кредита снижена до 6 млн руб. для всех регионов. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот параметр был вдвое больше —12 млн руб.

Несмотря на изменение условий, в следующем году льготная ипотека «не будет экзотикой», считает Набиуллина: «Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года». Ипотечные программы с господдержкой были запущены в 2020 году.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Элина Тихонова
Банки Ипотека льготная ипотека ставки по ипотеке
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